Στο επίκεντρο συζητήσεων έχει βρεθεί τις τελευταίες ώρες η Θεσσαλονίκη, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το στήσιμο της σκηνής μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία, προγραμματισμένη για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Η αρχική διαμόρφωση του χώρου είχε ως αποτέλεσμα η σκηνή και οι κατασκευές της να περιορίζουν την ορατότητα του εμβληματικού μνημείου, γεγονός που δημιούργησε αντιδράσεις από ορισμένου χρήστες των social media που θεωρούν ότι το άγαλμα δεν θα πρέπει να ενσωματώνεται οπτικά σε μια τέτοια κατασκευή.

Οι αντιδράσεις στα social media

«Δεν αξίζει στην πόλη μας αυτό το χάλι… αυτή η γελοιότητα!», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας χρήστης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Ο κάθε Ρέμος μπορεί να κάνει ό,τι του γουστάρει;»

Στις αντιδράσεις προστέθηκε και η δημόσια παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, ο οποίος ζήτησε να αλλάξει η θέση της εξέδρας.

Αξίζει να αναφέρουμε πως υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν ότι η παρουσία της σκηνής μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ευκαιρία προβολής του μνημείου και της πόλης, ιδιαίτερα σε μία συναυλία που αναμένεται να συγκεντρώσει πολύ μεγάλο αριθμό θεατών.

Θέση επί του θέματος πήρε ο Γιώργος Τσαλίκης, ο οποίος μέσα από τα social media τάχθηκε δημόσια στο πλευρό του συναδέλφου του.

«Λοιπόν, παρακολουθώ προσεκτικά και με μεγάλη απορία όλο αυτό το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που κάποιοι έχουν φτάσει στο σημείο να μιλούν για προσβολή προς τον Μέγα Αλέξανδρο.

Θα ‘θελα σας παρακαλώ πολύ να μου επιτρέψετε, γιατί τον αγαπώ τον Αντώνη, να τοποθετηθώ και να πω. Ο Μέγας Αλέξανδρος πρώτα απ’ όλα δεν κινδυνεύει από τη μουσική. Η ιστορική μνήμη ενός λαού δεν προστατεύεται με κραυγές στα social media. Προστατεύεται με γνώση, με παιδεία, με πραγματικό σεβασμό στην ιστορία του. Σε αυτή τη χώρα θέλω να σας θυμίσω αγαπημένοι μου, πραγματοποιούνται εδώ και δεκαετίες κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις ή μέσα σε μνημεία τεράστιας ιστορικής σημασίας ή δίπλα σε αυτούς τους χώρους», είπε αρχικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

Και συνέχισε: «Όταν κάτι στον τεχνικό σχεδιασμό δημιουργεί λάθος εντύπωση και το διορθώνεις, δε στήνεις μετά ένα λαϊκό δικαστήριο εναντίον ενός καλλιτέχνη. Γιατί εδώ μιλάμε για τη γενέθλια συναυλία του Αντώνη Ρέμου, μια δωρεάν συναυλία, μια συναυλία προσφοράς και αγάπης του Αντώνη στην ίδια του την πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Το άγαλμα λοιπόν που κάθε μέρα βλέπετε οι Θεσσαλονικείς και βλέπουμε όσοι περπατούμε στη νέα παραλία, το βράδυ της συναυλίας του Αντώνη θα το δουν και από τις εικόνες αυτής της συναυλίας άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο».

«Αυτό είναι προσβολή; Θα δούνε το άγαλμα. Γιατί είναι προσβολή; Δεν είναι ένας διαφορετικός τρόπος να ταξιδέψει η εικόνα της Θεσσαλονίκης και του συμβόλου της πέρα από τα όρια της πόλης;

Και κάτι τελευταίο. Άλλο πράγμα η καλόπιστη κριτική για το πώς στήθηκε μια εξέδρα, αν μπορεί να γίνει κάπως καλύτερα. Θεμιτό. Και άλλο η ανθρωποφαγία. Άλλο να δε μ’ αρέσει αυτή η χωροθέτηση και άλλο να αποδίδεις έναν άνθρωπο που δε σου έχει δώσει και το δικαίωμα αυτό, ασέβεια προς την ιστορία, τον Μέγα Αλέξανδρο ή τη Θεσσαλονίκη, επειδή θα τραγουδήσει μπροστά στο άγαλμα. Πάτε καλά;

Ο πολιτισμός δε προσβάλλει την ιστορία όταν τη σέβεται, την κρατά ζωντανή. Και ο Αντώνης σέβεται. Σέβεται την ιστορία. Ο Μέγας Αλέξανδρος άντεξε δύο χιλιάδες τριακόσια χρόνια ιστορίας. Μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Χαλαρώστε πια», κατέληξε ο Γιώργος Τσαλίκης στο βίντεο που ανήρτησε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιώργος Τσαλίκης (@tsalikisgiorgos)

Η επίσημη ανακοίνωση της παραγωγής

Μετά τις αντιδράσεις, η Galaxias Live Production, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, εξέδωσε ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

«Βρισκόμενοι στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Σεπτεμβρίου, όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη. Η συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο, με στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε ό,τι αφορά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε, τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου, η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου. Με αυτή τη δέσμευση συνεχίζουμε την ολοκλήρωση των εργασιών για μια μεγάλη γιορτή που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της. Σε όλες και όλους, κάθε ηλικίας. Μια γιορτή θα αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη και θα μας ενώσει μέσα από τη δύναμη και το συναίσθημα της μουσικής».

Τι θα συμβεί τελικά με τη χωροθέτηση της σκηνής

Το zougla.gr βρέθηκε σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, στο σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου και σας μεταφέρει το ρεπορτάζ.

Οι εργασίες για τη μεγαλειώδη συναυλία του Έλληνα καλλιτέχνη για τα 30 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι όπως θα δείτε και στα βίντεο αλλά και στις φωτογραφίες που έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς συνεχίζονται με απτόητους ρυθμούς.

Παρά τη ζέστη στη συμπρωτεύουσα οι εργαζόμενοι των συνεργείων για το stage, τον ήχο, τα φώτα και τις γιγαντοοθόνες δεν σταμάτησαν λεπτό. Μιλήσαμε με άνθρωπο από το συνεργείο εργασιών και μας επιβεβαίωσε όσα ανέφερε και η Galaxias Live Production στην ανακοίνωσή της για το stage.

Όπως μας είπε δεν υπάρχει κάποια νεότερη οδηγία για αλλαγή στη θέση της σκηνής και πως εδώ και 15 ημέρες συνεχίζουν να εργάζονται με σεβασμό και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για την σωστή προβολή και προστασία του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Όπως αποκαλύπτει το αποκλειστικό υλικό, η εξέδρα για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα παραμείνει ως έχει, ενώ το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου παραμένει πλήρως ορατό, χωρίς να καλύπτεται από κάποια κατασκευή.

Όπως μας ανέφεραν στη zougla.gr αστυνομικοί που βρίσκονταν εκεί, στο σημείο δεν υπήρξε η παραμικρή διαμαρτυρία για τη θέση της σκηνής μπροστά στο άγαλμα. Αντίθετα, οι αντιδράσεις παρέμειναν αποκλειστικά ψηφιακές, εκφρασμένες από μερίδα χρηστών στα social media.

Η είσοδος στη συναυλία θα είναι ελεύθερη, ενώ για την καλύτερη παρακολούθηση της βραδιάς έχουν τοποθετηθεί ήδη γιγαντοοθόνες σε διάφορα σημεία της παραλίας, αλλά και προς την πλευρά της ΔΕΘ, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και όσοι δεν θα βρίσκονται κοντά στη σκηνή.

Ο Ronaldinho στη μεγάλη συναυλία του Ρέμου

Ο Αντώνης Ρέμος ετοιμάζεται να χαρίσει μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία τόσο στο κοινό της Θεσσαλονίκης όσο και στους επισκέπτες που θα ταξιδέψουν ειδικά για τη μεγάλη αυτή συναυλία.

Σύμφωνα το zougla.gr, το «παρών» στη συναυλία θα δώσει και ο Ronaldinho. Ο ζωντανός θρύλος του ποδοσφαίρου και «μάγος» της μπάλας συνδέεται με μακροχρόνια φιλία με τον Αντώνη Ρέμο, τον οποίο έχει επισκεφθεί επανειλημμένα στις εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα.

Οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στη σκηνή

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, αρκετοί Έλληνες καλλιτέχνες θα εμφανιστούν στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, πρόκειται για καλλιτέχνες με τους όποιους ο γνωστός τραγουδιστής έχει συνεργαστεί με επιτυχία στο παρελθόν ανάμεσα σε αυτούς η Μαντώ και η Έλενα Παπαρίζου.

Στις μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς θα είναι κι ένας τραγουδιστής παγκοσμίου φήμης με τον όποιο ο Αντώνης Ρέμος έχει εμφανιστεί στο παρελθόν στην Ψαρρού στη Μύκονο και έχει αναπτύξει δυνατή φιλία. Κι ο λόγος για τον Eros Ramazotti.

Θεωρείται βέβαιο ότι θα ερμηνεύσει κάποια πολύ αγαπημένα τραγούδια καθώς και κομμάτια-σταθμοί στην μέχρι τώρα πορεία του.