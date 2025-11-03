Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, η στάθμη της τεχνητής λίμνης του Μόρνου καταγράφει ανησυχητική πτώση, με τα αποθέματα να μειώνονται κατά 45% σε σχέση με πέρυσι και τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον κίνδυνο λειψυδρίας στο Λεκανοπέδιο.

Αποκαλυπτικές εικόνες από drone αποτυπώνουν τη δραματική μείωση της στάθμης της τεχνητής λίμνης του Μόρνου, από την οποία υδροδοτείται η Αττική, παρά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Η λίμνη βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για τα διαθέσιμα αποθέματα νερού στο Λεκανοπέδιο.

Η Ελλάδα κατατάσσεται 19η παγκοσμίως σε κίνδυνο λειψυδρίας, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία και οι δύο «φτωχές» υδρολογικές χρονιές έχουν οδηγήσει τα αποθέματα νερού στη χαμηλότερη τιμή από το 2002. Η Αττική έχει αντιμετωπίσει παρόμοια κρίση άλλες τρεις φορές τα τελευταία 40 χρόνια, όμως η φετινή κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025 τα αποθέματα του Μόρνου ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή ημερομηνία (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Συνολικά, οι ταμιευτήρες του Μόρνου, της Υλίκης και του Μαραθώνα διαθέτουν πλέον λιγότερα από 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, όταν μέσα σε μόλις ένα χρόνο χάθηκαν περίπου 200 εκατομμύρια κυβικά.

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με δορυφορική ανάλυση του Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025, η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου έχει συρρικνωθεί στα 8,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέγεθος μειωμένο κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14,9 km²).

Οι εναέριες λήψεις αποτυπώνουν ένα απόκοσμο τοπίο, καθώς η στάθμη της λίμνης έχει υποχωρήσει τόσο ώστε να αποκαλυφθεί ξανά το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, θυμίζοντας τις εικόνες της μεγάλης ξηρασίας των αρχών της δεκαετίας του 1990.

Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, το φράγμα του Μόρνου, βασικός πυλώνας υδροδότησης της πρωτεύουσας, εξακολουθεί να βρίσκεται σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα αποθέματα νερού της Αττικής.

Από τον Μόρνο υδροδοτείται η Αττική, στην οποία κατοικεί ο μισός πληθυσμός της χώρας. Σύμφωνα με τις μελέτες, η λίμνη του Μόρνου τον Μάιο του 2025, είχε μόλις το 65% της μέγιστης επιφάνειάς της για την εποχή, ενώ πριν δύο χρόνια ήταν σχεδόν γεμάτη.

Επίσης τον Σεπτέμβριο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, η λίμνη του Μόρνου είχε 328 εκατομμύρια κυβικά νερού και τον Σεπτέμβριο του 2025 έχει 193 εκατομμύρια κυβικά νερού. Δηλαδή, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 42%.

Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, το νερό αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα μας άμεσα.

Οι ίδιοι προσθέτουν πως η συνολική κατάσταση δείχνει ότι, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, το Λεκανοπέδιο κινδυνεύει κάποια στιγμή να μείνει από νερό.

Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη ενεργοποιήσει εναλλακτικές πηγές υδροδότησης, όπως γεωτρήσεις και τη λίμνη Υλίκη, ενώ τρέχει καμπάνιες ενημέρωσης για την αποφυγή σπατάλης νερού. Το εάν όμως φτάνουν αυτά τα μέτρα, είναι ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί.

Η κάμερα του Zougla.gr βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε την κατάσταση, με το χωριό Κάλλιο να έχει αναδυθεί στην επιφάνεια λόγω της ανομβρίας.

Σημειώνεται πως πριν από λίγο καιρό τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μετά τη μείωση της έκτασης αλλά και των αποθεμάτων της λίμνης.