Προθεσμία πήρε ο 29χρονος προκειμένου να έχει επαρκή χρόνο να προετοιμαστεί αφού προέκυψαν νέα στοιχεία στη δικογραφία.

Νωρίτερα σήμερα (3/12) γύρω στις 12.00 το μεσημέρι, ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο αφαιρώντας τη ζωή ενός 24χρονου φοιτητή και τραυματίζοντας σοβαρά άλλα δύο άτομα το πρηγούμενο Σάββατο (29/11) στη Λούτσα, είχε οδηγηθεί στον στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ενώπιον του Εισαγγελέα.

Επίσης σύμφωνα με το δικηγόρο του, βρίσκεται «σε πολύ άσχημη και επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση» ενώ υποστηρίζει πως εκφράζει την ειλικρινή του συγγνώμη και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες.

Φυσικά η θέση του είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη λόγω του ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, βρέθηκε θετικός στη χρίση κοκαϊνης αλλά και υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ.

Άλλωστε και ο ίδιος, μετά τη σύλληψη του είχε «προϊδεάσει» τους αστυνομικούς, καθώς τους έλεγε ότι κατά καιρούς «πίνει κοκαΐνη». Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια /λίτρο, πάνω δηλαδή από το επιτρεπτό όριο το οποίο σύμφωνα με τον ΚΟΚ, είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν επίσης, ότι στο τροχαίο που είχε εμπλακεί ο 29χρονος το 2020, είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

Συγκλονιστικό το βίντεο το οποίο καταγράφει την υπερβολική ταχύτητα με την οποία έτρεχε και τη σύγκρουση που παραλίγο να προκαλέσει πριν από το μοιραίο δυστύχημα.

Aνείπωτη η θλίψη στην οικογένεια του 24χρονου φοιτητή Μεταπτυχιακού Σωτήρη.

Σύμφωνα με την μαρτυρία γειτόνισσάς του, ο 29χρονος εμφάνιζε ανησυχητικά σημάδια, καθώς επεδείκνυε βίαιες συμπεριφορές, πετούσε μαχαίρια και ήταν ιδιαίτερα οξύθυμος.