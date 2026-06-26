Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Ο δράστης αντιμετωπίζει τη δίωξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και επιπλέον κατηγορίες.

Έπειτα από το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων που συγκέντρωσε η Αστυνομία, ο 43χρονος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του.

Ενώ η υπεράσπιση δια του συνηγόρου του ισχυρίζεται ότι εμφανίζεται μετανιωμένος, γεγονός που οδήγησε στην παραδοχή του, αστυνομικές πηγές ξεκαθαρίζουν πως τα ακλόνητα στοιχεία της έρευνας καθιστούσαν την ομολογία του ουσιαστικά μονόδρομο.

Το άγριο έγκλημα και η μακάβρια νύχτα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το έγκλημα εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι όπου διέμενε η 45χρονη, το οποίο μάλιστα είχε νοικιάσει στον κατηγορούμενο. Ο 43χρονος επιτέθηκε επανειλημμένα και με σφοδρότητα στο θύμα, καταφέρνοντας να της αφαιρέσει τη ζωή.

Μετά την ολοκλήρωση του εγκλήματος, ο δράστης παρέμεινε ολόκληρη τη νύχτα μέσα στο διαμέρισμα δίπλα στο άψυχο σώμα της 45χρονης και την επόμενη ημέρα, τύλιξε τη σορό της γυναίκας, τη μετέφερε σε ένα χωράφι και την έθαψε, επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος.

Η προσπάθεια επιστροφής στην «κανονικότητα»

Όπως αναφέρουν οι αρχές, ο 43χρονος επιχείρησε στη συνέχεια να συνεχίσει τη ζωή του σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, προκειμένου να μην κινήσει υποψίες. Προχώρησε κανονικά σε επαγγελματικές οικοδομικές εργασίες, ενώ επισκέφθηκε φιλικό ή συγγενικό σπίτι όπου ήταν καλεσμένος, μεταφέροντας μάλιστα και γλυκά. Παράλληλα, άλλαξε το όχημά του, εκτιμώντας ότι με αυτή την κίνηση θα παραπλανούσε τις αστυνομικές αρχές και θα δυσχέραινε τον εντοπισμό του.

Η εξιχνίαση από την Ασφάλεια Χανίων

Για περίπου δέκα ημέρες, ο κατηγορούμενος πίστευε ότι είχε καταφέρει να συγκαλύψει πλήρως τη δολοφονία. Ωστόσο, η μεθοδική έρευνα των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, σε συνδυασμό με την επιστράτευση και αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, οδήγησαν στον πλήρη εντοπισμό του και στη σύλληψή του.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής απολογητικής διαδικασίας, ο 43χρονος αναμένεται να κριθεί προσωρινά κρατούμενος και να οδηγηθεί στη φυλακή μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Τέλος, η Αστυνομία ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά ότι από την έως τώρα έρευνα δεν προκύπτει καμία ένδειξη εμπλοκής δεύτερου προσώπου. Ο δράστης ενήργησε εντελώς μόνος του, τόσο κατά τη διάρκεια της δολοφονίας όσο και σε ολόκληρη τη διαδικασία απόκρυψης της σορού και συγκάλυψης των ιχνών του.