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Ενώπιον του Ανακριτή Χανίων οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση της εισαγωγής όπλου με drone μέσα στις κλειστές φυλακές Αγυιάς.
Η εξουδετέρωση του drone από τους εξωτερικούς φρουρούς
Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν εξωτερικός φρουρός, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία σκοπού, αντιλήφθηκε τη ρίψη του όπλου από αέρος. Το προσωπικό του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης κινητοποιήθηκε άμεσα και ενεργοποίησε το ειδικό σύστημα anti-drone.
Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, καθώς το αεροσκάφος εξουδετερώθηκε και κατέπεσε σε γειτονικό αγροτεμάχιο.
Οι κάμερες ασφαλείας και ο εντοπισμός του πιστολιού
Η εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες επιτήρησης έδειξε ότι το αντικείμενο που έπεσε στο προαύλιο περισυνελέγη από αλλοδαπό κρατούμενο. Ακολούθησε έφοδος των σωφρονιστικών υπαλλήλων τόσο στο κελί του συγκεκριμένου κρατουμένου, όσο και στους κοινόχρηστους χώρους της φυλακής.
Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι κρυμμένο σε κάδο απορριμμάτων κοινόχρηστου χώρου, από το οποίο φέρεται να έλειπαν ορισμένα εξαρτήματα, ενώ οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και σε άλλους χώρους με τη συνδρομή της Εξωτερικής Φρουράς.
Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 38χρονου
Ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί και εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στη Βούλα τον Οκτώβριο του 2018.
Παράλληλα, το όνομά του συνδέεται με ακόμη μία ανθρωποκτονία, καθώς τον Φεβρουάριο του 2026 είχε αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου μέσα στις φυλακές Δομοκού.
Πηγή: zarpanews