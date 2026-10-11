Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται την Κυριακή (11/10) ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία που εκτιμάται στα 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Μαζί του απολογούνται η σύζυγός του και εννέα ακόμη συλληφθέντες, ενώ η έρευνα των αρχών, που πυροδοτήθηκε από καταγγελία πρώην εργαζομένης, αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο δίκτυο 29 εικονικών εταιρειών με «αχυρανθρώπους».

Στην ανακρίτρια οι 11 κατηγορούμενοι – «Είμαι αθώος», δηλώνει ο Καμπούρης

Στο Δικαστικό Μέγαρο προσήχθη ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, προκειμένου να απολογηθεί για τις βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μαζί του στο εδώλιο του ανακριτή βρίσκονται η σύζυγός του καθώς και άλλα εννέα άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο ίδιο κύκλωμα.

Ο τηλεπαρουσιαστής, κατά την αρχική εξέτασή του από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας, επέλεξε να διατηρήσει το δικαίωμα της σιωπής, επιφυλασσόμενος να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις ενώπιον της ανακριτικής αρχής. Ωστόσο, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους αμέσως μετά τη σύλληψή του, υποστήριξε την αθωότητά του:

«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία και μπορώ να το αποδείξω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι εικονικές εταιρείες, τα μετρητά και οι «αχυράνθρωποι»

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται ως διευθυντικά στελέχη οργανωμένου δικτύου με διαρκή δράση, που είχε ως στόχο την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρων προς τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η μεθοδολογία του κυκλώματος περιλάμβανε:

Σύσταση εικονικών εταιρειών: Χρησιμοποίηση ή ίδρυση δεκάδων εταιρικών σχημάτων (συνολικά εξετάζονται 29 εταιρείες), στις οποίες εμφανίζονταν εικονικά ως εργαζόμενοι δεκάδες άτομα.

Μη καταβολή εισφορών: Οι εταιρείες αυτές δεν απέδιδαν τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές και τους παρακρατούμενους φόρους.

Χρήση «αχυρανθρώπων»: Ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή ιδιοκτήτες τοποθετούνταν ευάλωτα άτομα με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Πληρωμές σε μετρητά: Εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι πληρώνονταν κυρίως «στο χέρι» με μετρητά, ενώ πολλοί διαπίστωσαν ότι εμφανίζονταν ασφαλισμένοι σε εταιρείες-βιτρίνα τις οποίες αγνοούσαν παντελώς, ακόμη και μετά τη διακοπή της συνεργασίας τους.

Πώς «ξετυλίχθηκε» το κουβάρι

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση της οργάνωσης ξεκίνησε έπειτα από επιβαρυντική καταγγελία πρώην εργαζομένης, η οποία απασχολήθηκε από το 2021 έως τον Οκτώβριο του 2025.

Η ίδια κατήγγειλε στις αρχές ότι ενώ θεωρούσε ως πραγματικούς εργοδότες της τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, διαπίστωσε εκ των υστέρων ότι εμφανιζόταν μισθοδοτούμενη από αγνώστους εταιρικούς φορείς, οι οποίοι μάλιστα δεν διέθεταν φυσική παρουσία στις δηλωμένες έδρες τους. Η καταγγελία αυτή οδήγησε την Ασφάλεια στη χαρτογράφηση του δικτύου.

Βαριές κακουργηματικές διώξεις

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των κατηγορουμένων περιλαμβάνει πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα:

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (για τα διευθυντικά στελέχη). Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου (ΕΦΚΑ), με ζημία που υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ (εκτιμάται στα 1,5 εκατ. €). Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξεπλύμα μαύρου χρήματος). Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα).

Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές ερευνούν και ενδεχόμενες φορολογικές παραβάσεις, όπως η εικονική διεκδίκηση επιστροφών ΦΠΑ.

ΕΦΚΑ: «Τα χρέη δημιουργούνταν σταδιακά – Απέναντι σε κάθε μορφή απάτης»

Τοποθετούμενη για την υπόθεση στο ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα, ανέφερε ότι ο φορέας συνεργάζεται πλήρως με τις διωκτικές αρχές.

Εξηγώντας πώς το κύκλωμα απέφευγε για καιρό τους ελέγχους, σημείωσε ότι οι οφειλές δεν συσσωρεύονταν αθροιστικά σε μία επιχείρηση, αλλά διασπείρονταν σε 29 διαφορετικές εταιρείες, με χρέη από 30.000 έως 80.000 ευρώ ανά εταιρεία. Η τακτική αυτή καθιστούσε δυσχερή τον άμεσο εντοπισμό μιας ενιαίας απάτης-μαμούθ.

Η εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ τόνισε ότι τόσο η διοίκηση του φορέα όσο και η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, τηρούν αδιάλλακτη στάση απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, υπογραμμίζοντας ότι τα διαφυγόντα ποσά θίγουν άμεσα τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.