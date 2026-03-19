Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, ο 19χρονος φίλος του 20χρονου Κλεομένη, μετά την προθεσμία που είχε λάβει. Ο νεαρός βρισκόταν μαζί του το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου, όταν σημειώθηκε η δολοφονία στην Καλαμαριά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως το μεσημέρι της Κυριακής 15 Μαρτίου στα δικαστήρια, προκειμένου να καταθέσει ενώπιον της ανακρίτριας για το αιματηρό περιστατικό.

Δίωξη για σύσταση συμμορίας



Σε βάρος του ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για συμμετοχή σε συμμορία, κατόπιν εντολής του εισαγγελέα, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του 20χρονου.

Παράλληλα, τόσο ο ίδιος όσο και ακόμη ένα άτομο που φέρεται να ήταν παρόν στο συμβάν, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακεκριμένη επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για κατοχή αντικειμένων ικανών να προκαλέσουν βλάβη, σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο και με την επιβαρυντική περίσταση της συναυτουργίας.

Στη φυλακή ο 23χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη

Θυμίζουμε πως, προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 23χρονος Μ.Χ. που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη.

Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία. Κατά τη δίωρη απολογία του φέρεται να επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

