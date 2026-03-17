Οδηγείται σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας με σκοπό να απολογηθεί ο 23χρονος καθ΄ομολογίαν δράστης για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, πρόκειται να βρεθεί στην πόλη με σκοπό να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του στυγερού εγκλήματος. Η απολογία του 23χρονου θα ρίξει φως στις συνθήκες της δολοφονίας του Κλεομένη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώπιον της Δικαιοσύνης θα βρεθούν και τα οκτώ άτομα, τα οποία συνελήφθησαν για επίθεση κατά δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας, κατά τη διάρκεια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακός.

Έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 14 άτομα, με τους οκτώ να παραπέμπονται στο αυτόφωρο για αθλητική βία.

Η έκκληση της μητέρας του

Η μητέρα του Κλεομένη απευθύνει έκκληση να μην προβάλλονται τα βίντεο της επίθεσης, τονίζοντας ότι «κάθε φορά είναι σαν να σκοτώνεται ξανά ο γιος μου», ενώ ο παππούς του 20χρονου έκανε λόγο για προσχεδιασμένο έγκλημα.

Αναμένεται να κατατεθούν νέα στοιχεία, σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας, τα οποία πρόκειται να αναδείξουν τον ρόλο των προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Το δεύτερο άτομο αναζητείται με άρση απορρήτου από τι;Αρχές

Οι Αρχές αναζητούν το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στην Καλαμαριά της το βράδυ της δολοφονίας του, με σκοπό να διαλευκανθεί η υπόθεση. Μέσα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ψάχνουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος

Ο 20χρονος έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σε ένα επεισόδιο που αρχικά έλαβε τα χαρακτηριστικά οπαδικής βίας, ωστόσο όσο προχωρά η έρευνα τόσο περισσότερο διαφαίνεται ότι η αλήθεια μπορεί να είναι πολύ πιο σκοτεινή.

Στη γωνία Αργοναυτών και Παπαδημητρίου, τρία άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά έστησαν καρτέρι στον νεαρό, ο οποίος ήταν κάτοικος της γειτονιάς, τον ακινητοποίησαν και τον μαχαίρωσαν πισώπλατα μπροστά στα μάτια γειτόνων. Το θύμα υπέστη βαριά τραύματα στον θώρακα και τον πνεύμονα.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση γύρω στις 22:00, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου ο νεαρός παρέμεινε αιμόφυρτος στο έδαφος για περίπου πενήντα λεπτά. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ τον παρέλαβαν σε κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, άφησε την τελευταία του πνοή γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα.

Αρχικά την υπόθεση ανέλαβε η υποδιεύθυνση αθλητικής βίας της αστυνομίας Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε ως οπαδικό επεισόδιο, καθώς το θύμα ήταν οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ. Ωστόσο η υπόθεση μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κίνηση που δεν περνά απαρατήρητη και υποδηλώνει ότι οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Βέβαια, η υποδιεύθυνση αθλητικής βίας εντάσσεται στην διεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος, κι έτσι οι υπηρεσίες συνεργάζονται μέχρι να εξιχνιάσουν την υπόθεση.