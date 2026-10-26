Στα χέρια ανακριτή και εισαγγελέα περνά η τύχη της Βάσως Τσαρούχα, του Ηλία Κορομηλά και του Τάσου Πηλοΐδη, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους τη Δευτέρα (26/10) για το κύκλωμα φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Με την εξέτασή τους ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των έξι κατηγορουμένων, εκ των οποίων οι τρεις πρώτοι έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή. Συγκεκριμένα έχουν προφυλακιστεί ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου,καθώς και ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μαυραγάνης.

Περνώντας το κατώφλι του 9ου τακτικού ανακριτή στην Ευελπίδων, τα τρία στελέχη της διαιτησίας αρνήθηκαν κατηγορηματικά όλες τις αξιόποινες πράξεις που τους καταλογίζονται στη δικογραφία που συνταράσσει τον χώρο της καλαθοσφαίρισης.

Πλέον αναμένεται η κοινή απόφαση των δικαστικών λειτουργών για το αν η διεθνής ρέφερι Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος Ηλίας Κορομηλάς και το πρώην μέλος της ΚΕΔ, Τάσος Πηλοΐδης, θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Ηλίας Κορομηλάς: Τι είπε για τα 102.000 ευρώ που βρέθηκαν σπίτι του

Ο διαιτητής, Ηλίας Κορομηλάς ήταν ο πρώτος που μπήκε στο γραφείο του Ανακριτή σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και αμέσως αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Μάλιστα για το υπέρογκο ποσό των 102.000 ευρώ που εντοπίστηκε σπίτι του, είπε ότι από την Ευρωλίγκα έχει πάρει δύο ποσά ως αποζημίωση. Ένα ποσό 193.000 ευρώ και ένα ακόμη 70.000 ευρώ επειδή δεν υπέπεσε σε κανένα παράπτωμα. Αυτά του πιστώθηκαν στην τράπεζα, αλλά εν συνεχεία ένα ποσό το σήκωσε λόγω οικογενειακών θεμάτων με τη σύζυγό του.

Για την καταγγελία απόπειρας δωροδοκίας Ουκρανού διαιτητή λέει ότι η συγκεκριμένη καταγγελία είναι γνωστή στις ελληνικές Αρχές και έχει τεθεί στο αρχείο, ενώ για τις απολαβές του έχει έρθει ο λογιστής του και έχει ήδη καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης.

Σειρά για να απολογηθεί τώρα έχει πάρει η διαιτητής, Βάσω Τσαρούχα, ενώ στην Ευελπίδων έφτασε ο έκτος της ομάδας του Βαγγέλη Λιόλιου, Τάσος Πηλοϊδης. Υπενθυμίζουμε πως οι τρεις εκ των έξι κατηγορουμένων έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Αρχικά τον δρόμο της φυλακής πήρε την περασμένη Παρασκευή (26/10) ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε το υπέρογκο ποσό των 820.000 ευρώ, το οποίο έκρυβε σε χρηματοκιβώτιο. Ακόμη, χθες, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και το «δεξί του χέρι», Γιώργος Μαυραγάνης προφυλακίστηκαν.

Οι 13 αγώνες τους οποίους «έστησε» η Βάσω Τσαρούχα

Η Βάσω Τσαρούχα απολογήθηκε σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η διεθνής διαιτητής έφτασε το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει στο πλαίσιο της μεγάλης δικαστικής έρευνας.

Να σημειωθεί πως ήδη έχει απολογηθεί ο Ηλίας Κορομηλάς και σειρά έχει ο Τάσος Πηλοΐδης.

Η απολογία της Τσαρούχα έρχεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή της.

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει παρουσιάσει η «Ζούγκλα», στη Βάσω Τσαρούχα αποδίδονται πράξεις που συνδέονται με συνολικά 13 αγώνες καλαθοσφαίρισης.

Οι δικαστικές αρχές της αποδίδουν, μεταξύ άλλων, απαίτηση ή αποδοχή δώρων, ωφελημάτων ή άλλων παροχών με σκοπό, κατά το κατηγορητήριο, να επηρεαστεί η εξέλιξη, η μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων οι οποίοι περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Σε αρκετές από τις περιπτώσεις γίνεται αναφορά είτε σε συγκεκριμένα χρηματικά ποσά είτε σε άγνωστα ποσά, καθώς και σε υποσχέσεις για υπηρεσιακή ανέλιξη στη διαιτησία.

Οι 13 αγώνες της Τσαρούχα

Δεκατρείς αγώνες βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, με τη Βάσω Τσαρούχα να εμφανίζεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε ένα πλέγμα υποσχέσεων για χρήματα, ανταλλάγματα και υπηρεσιακή ανέλιξη, με στόχο να επηρεαστούν κρίσιμα παιχνίδια του ελληνικού μπάσκετ.

1. Τρίκαλα – Πανιώνιος, 10 Απριλίου 2018

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα Τρίκαλα – Πανιώνιος φέρεται να είχε δοθεί υπόσχεση ποσού 5.000 ευρώ στην Τσαρούχα και αντίστοιχου ποσού στον διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη, προκειμένου να επηρεαστεί το αποτέλεσμα υπέρ του Πανιωνίου.

Ο Πανιώνιος επικράτησε με 81-76, ενώ σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, μετά τον αγώνα παραδόθηκαν 5.000 ευρώ για κάθε διαιτητή.

2. Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ηλυσιακός, 3 Μαΐου 2018

Για τον συγκεκριμένο αγώνα της Α’ ΕΣΚΑ, στην Τσαρούχα αποδίδεται ότι της υποσχέθηκαν χρήματα αλλά και υπηρεσιακή ανέλιξη, προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα υπέρ του Ιωνικού.

Ο Ιωνικός επικράτησε με 55-51, ενώ στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι η διαιτητής έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

3. Διαγόρας Δρυοπιδέων – Ιωνικός Νικαίας, 15 Δεκεμβρίου 2018

Οι δικαστικές αρχές αναφέρουν ότι στην Τσαρούχα φέρεται να υποσχέθηκαν 5.000 ευρώ για να επηρεαστεί ο αγώνας υπέρ του Ιωνικού.

Ο Ιωνικός κέρδισε με 89-78 και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τρεις ημέρες αργότερα της παραδόθηκαν 5.000 ευρώ σε καφετέρια κοντά στο μετρό της Δάφνης.

4. Προμηθέας – Ιωνικός Νικαίας, 5 Οκτωβρίου 2019

Στην υπόθεση του συγκεκριμένου αγώνα, το κατηγορητήριο κάνει λόγο για υπόσχεση ωφελημάτων, υπηρεσιακής ανέλιξης αλλά και χρημάτων προς την Τσαρούχα.

Ο Προμηθέας επικράτησε με 87-80 και, κατά τις δικαστικές αρχές, η διαιτητής φέρεται να έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

5. Ιωνικός Νικαίας – ΠΑΟΚ, 12 Οκτωβρίου 2019

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στην Τσαρούχα υποσχέθηκαν 5.000 ευρώ προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα υπέρ του Ιωνικού.

Η ομάδα της Νίκαιας νίκησε με 83-66 και οι δικαστικές αρχές υποστηρίζουν ότι δύο ημέρες αργότερα της παραδόθηκε το συγκεκριμένο ποσό.

Η περίπτωση του Γιώργου Μπόγρη

6. Αγώνας του Προμηθέα Πατρών, Νοέμβριος 2019

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε αγώνα του Προμηθέα Πατρών τον Νοέμβριο του 2019.

Κατά το κατηγορητήριο, στην Τσαρούχα φέρεται να υποσχέθηκαν υπηρεσιακή ανέλιξη και χρήματα προκειμένου να επιβάλει τεχνική ποινή στον Γιώργο Μπόγρη, ώστε να του επιβληθεί υψηλό πρόστιμο και στη συνέχεια να λυθεί η συνεργασία του με τον Προμηθέα.

Η συνεργασία του παίκτη με την ομάδα λύθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2019, ενώ στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι η Τσαρούχα φέρεται να έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

7. Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ, 14 Απριλίου 2021

Για τον συγκεκριμένο αγώνα, στην Τσαρούχα και στον Πέτρο Παπαπέτρου αποδίδεται ότι τους υποσχέθηκαν χρήματα και υπηρεσιακή ανέλιξη προκειμένου να επηρεαστεί το αποτέλεσμα υπέρ του Προμηθέα.

Ο Προμηθέας επικράτησε με 80-78.

8. Ιωνικός Νικαίας – Άρης, 9 Οκτωβρίου 2021

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στην Τσαρούχα υποσχέθηκαν άγνωστο χρηματικό ποσό προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα υπέρ του Ιωνικού, ο οποίος τελικά νίκησε με 93-83.

9. Καρδίτσα – Ιωνικός Νικαίας, 8 Απριλίου 2023

Οι δικαστικές αρχές αποδίδουν στην Τσαρούχα και στον Ηλία Κορομηλά ότι τους υποσχέθηκαν χρήματα και υπηρεσιακή ανέλιξη, με στόχο να επηρεαστεί ο αγώνας υπέρ της Καρδίτσας.

Η Καρδίτσα επικράτησε με 85-83.

10. Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ, 16 Νοεμβρίου 2024

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και ο αγώνας Προμηθέας – ΑΕΚ, που έληξε 84-76.

Στην Τσαρούχα και σε άλλους διαιτητές φέρεται να υποσχέθηκαν χρήματα και υπηρεσιακή ανέλιξη, προκειμένου να επηρεαστεί το αποτέλεσμα υπέρ του Προμηθέα.

11. Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ, 8 Μαρτίου 2025

Για τον αγώνα που ολοκληρώθηκε με νίκη του Προμηθέα με 87-76, η κατηγορία αναφέρεται επίσης σε υποσχέσεις για χρήματα και υπηρεσιακή ανέλιξη προς τους διαιτητές.

12. Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ, 23 Μαρτίου 2025

Ακόμη μία περίπτωση που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο αφορά τη νίκη του Κολοσσού με 84-83 επί του ΠΑΟΚ.

Στην Τσαρούχα και σε άλλον διαιτητή αποδίδεται ότι τους υποσχέθηκαν οικονομικά και υπηρεσιακά ωφελήματα για να επηρεαστεί το αποτέλεσμα υπέρ του Κολοσσού.

13. Προμηθέας Πατρών – Άρης, 24 Ιανουαρίου 2026

Η τελευταία χρονικά περίπτωση που αναφέρεται στο κατηγορητήριο αφορά τον αγώνα Προμηθέας – Άρης.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, στην Τσαρούχα φέρεται να υποσχέθηκαν άγνωστο χρηματικό ποσό προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα υπέρ του Προμηθέα.

Ο Άρης τελικά επικράτησε με 103-97, ωστόσο στο κατηγορητήριο υποστηρίζεται ότι ο αγώνας επηρεάστηκε από διαιτητικές αποφάσεις και ότι η Τσαρούχα έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Η αναφορά στην υπηρεσιακή της ανέλιξη

Το κατηγορητήριο καταλήγει με αναφορά στην πορεία της Τσαρούχα στη διαιτησία, υποστηρίζοντας ότι ανελίχθηκε υπηρεσιακά και διαιτήτευσε αγώνες ανώτερων κατηγοριών.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι αγώνες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Πλέον, μετά τη σημερινή απολογία της, τον λόγο έχουν ανακριτής και εισαγγελέας, οι οποίοι θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.

Λιόλιος και Μαυραγάνης αρνούνται τις κατηγορίες

Στις απολογίες τους και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, υποστήριξε ότι είναι θύμα σκευωρίας προσώπων με τα οποία βρίσκεται σε αντιδικία, με στόχο την απομάκρυνσή του από την προεδρία της ΕΟΚ. Για την υπεράσπισή του, μάλιστα, προσκόμισε φορολογικούς ελέγχους των τελευταίων ετών.

Μετά την απολογία του πρώην πια προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σειρά είχε χθες ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος κι εκείνος αρνήθηκε τις σε βάρος του κατηγορίες.

Ο επιχειρηματίας απάντησε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε αισθητά μικρότερο χρονικό διάστημα από εκείνη του Λιόλιου.

Η απολογία του Πηλοΐδη

Τελευταίος από τους έξι πρώτους κατηγορουμένους απολογήθηκε ο Τάσος Πηλοΐδης, πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.

Με την ολοκλήρωση και της δικής του απολογίας έκλεισε ο κύκλος των διαδικασιών που είχαν προγραμματιστεί μετά τις συλλήψεις για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων.

Ο Παπαπέτρου υποστήριξε πως δεν δωροδοκήθηκε

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, ο Κατερινιώτης διαιτητής πήγε να καταθέσει στο γραφείο του Ανακριτή, με την πρώτη ώρα της διαδικασίας να αφορά αποκλειστικά την εξέταση των δικαιολογητικών στοιχείων που προσκόμισε, ώστε να δικαιολογήσει το τεράστιο ποσό που βρέθηκε σε μετρητά στην κατοικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες για παθητική δωροδοκία. Όπως υποστήριξε ενώπιον του Ανακριτή, τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν προϊόν δωροδοκίας ή παράνομης δραστηριότητας, αλλά προέρχονται μόνο από την επαγγελματική του δραστηριότητα, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα για να στηρίξει τον ισχυρισμό του.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα κατέθεσε το ετήσιο του εισόδημα αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και αυτό προέρχεται από αποταμιεύσεις από την εργασία του ως διαιτητής, το δασαρχείο και οικογενειακά εισοδήματα.

Σύμφωνα με την απολογία του Πέτρου Παπαπέτρου, τα 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν σε χρηματοκιβώτιο, δικαιολογούνται απολύτως, καθώς, όπως είπε, είναι ένα ποσό που συγκέντρωσε μέσα