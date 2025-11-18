Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Με ένα βαρύ κατηγορητήριο, με οκτώ σοβαρά αδικήματα – από εγκληματική οργάνωση μέχρι και ληστεία – απολογούνται από το πρωί οι πέντε κατηγορούμενοι για τις «χρυσές επενδύσεις» στα καζίνα με θύματα δεκατρία άτομα και λεία 1.3 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, που αποκαλύπτει η «Ζούγκλα», ο «ασκός του Αιόλου» άνοιξε μετά την καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα στις 24 Μαΐου 2025.Στην καταγγελία του ανέφερε ότι μαζί με την τότε σύντροφό του Βρισηίδα Ανδριώτου, συνάντησαν σε σουίτα ξενοδοχείου τον απότακτο αστυνομικό, τον ιδιοκτήτη spa και άλλα δύο άτομα, μία γυναίκα και έναν άντρα.

Σε αυτή τη συνάντηση του παρέστησαν του είπαν ότι κάθε Παρασκευή επενδύουν μετρητά σε τυχερά παίγνια του καζίνο και την Δευτέρα που ακολουθεί παραλαμβάνουν το κεφάλαιό τους με βέβαιη απόδοση, ύψους πάνω από 10% .

Για να γίνουν πιο πιστευτοί του έδειξαν μεγάλα χρηματικά σε μετρητά και σημαντική ποσότητα σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους, αμφιβόλου γνησιότητας, συνολικής αξίας εκατομμυρίων ευρώ αναφέροντας του ότι είναι κέρδη από τις… επενδύσεις.

Με αυτό τον τρόπο τον έπεισαν να τους καταβάλει το ποσό των 720.000 ευρώ για να το «επενδύσουν «για λογαριασμό του».

Για να του ρίξουν «στάχτη στα μάτια», του επέστρεψαν σταδιακά το ποσό των 110.000 ευρώ σε μετρητά καθώς και μέσω εκποίησης πλάκας χρυσού και διαμαντιών σε συγκεκριμένα καταστήματα που οι ίδιοι υπέδειξαν αλλά δεν του έδωσαν άλλα χρήματα.

Η …ληστεία και τα θύματα

Όταν ο Σπύρος Μαρτίκας άρχισε να ζητά τα χρήματά του και να τους πιέζει ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, του έδωσαν μία τσάντα με πλάκες χρυσού και χρυσές λίρες -αμφιβόλου γνησιότητας- για να εκποιήσει και να αποζημιωθεί.

Όμως ο Σπύρος Μαρτίκας έπεσε θύμα όπως αναφέρεται εικονικής ληστείας, που οργανώθηκε από τα δύο ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης .

Εκτός από τον Σπύρο Μαρτίκα ,θύματα της σπείρας έπεσαν και άλλα δώδεκα άτομα χάνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Σε μία περίπτωση ,αφού πήραν από το θύμα τους 200.000 ευρώ στη συνέχεια του έδωσαν πλαστή τραπεζική επιταγή αξίας…600.000 ευρώ ως δήθεν εγγύηση για την εξασφάλιση της επένδυσης.

Ο «Αρχηγός» και ο «Υπαρχηγός»

Ο «Αρχηγός « της Εγκληματικής Οργάνωσης με τις «χρυσές επενδύσεις» είναι απότακτος αστυνομικός. Αποτάχθηκε το 2014 λόγω της παραβατικής του συμπεριφοράς.

Τον Μάιο του 2001 ο τότε αρχιφύλακας Αλέξανδρος Αθανασόπουλος του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Κηφισιάς είχε συλληφθεί με συνάδελφό του διότι εκβίαζαν ιδιοκτήτη ταβέρνας για να μην επιβεβαιώνουν υγειονομικές παραβάσεις. Η απόταξή του από την ΕΛ.ΑΣ. ήρθε περίπου 13 χρόνια μετά.

Η πρόσβασή του σε σουίτες και σε άλλες υπηρεσίες στα καζίνο είχε προκύψει λόγω του ότι ήταν… τζογαδόρος και συχνός πελάτης. Έλεγε ψέματα ότι έμενε στην σουίτα. Στην πραγματικότητα την νοίκιαζε για τους σκοπούς της εγκληματικής οργάνωσης. Τα «κέρδη» από τα θύματά του τα μοίραζε στα άλλα μέλη του κυκλώματος ενώ τα έπαιζε και στο καζίνο.

Δεξί του χέρι ο ιδιοκτήτης αλυσίδας spa και μασάζ Βαγγέλης Βουγιουκλάκης. Πλάσαρε τον εαυτό του ως τον ευυπόληπτο, εύπορο και καταξιωμένο επιχειρηματία ώστε να μην κινήσει υποψίες.

Μάλιστα «αγόραζε» και φωτογραφίες με όποιους πολιτικούς έβρισκε μπροστά του και μετά τις ανέβαζε στα social για να δίνει περισσότερη βαρύτητα στο πρόσωπό του και να εξαπατά τα θύματά του. Είχε φτάσει στο σημείο να κάνει μοντάζ τη φωτογραφία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εξαιτίας της «αναγνωρισιμότητάς του ήταν αυτός που «ψάρευε». Πήγαινε στις συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα και μέσω της εταιρείας που είχε πλήρωνε τα «έξοδα» της σπείρας.

Οι διάλογοι μεταξύ μελών της οργάνωσης

Θυμίζουμε πως η «Ζούγκλα» έφερε στη δημοσιότητα διαλόγους μεταξύ μελών της εγκληματικής οργάνωσης που αναφέρουν πώς «παγίδευαν» τα θύματά τους, ακόμα και με πλάκες χρυσού, που ήταν «μαϊμού» ή με διαμάντια, που τελικά ήταν απλά … ζιργκόν:

Άγνωστος : Έχεις κανά πλακάκι χρυσού, τέτοιο, μικρό ή μεγάλο. Ή κάτι;

Κατηγορούμενος Επιχειρηματίας: Τι, τι, τι να ‘χω;

Άγνωστος : Καμία πλάκα χρυσού, τίποτα; Μούφα θέλω.

Κατηγορούμενος Επιχειρηματίας: Υπάρχει, άμα θες, τι θες; SCRAP ή 24άρι;

Άγνωστος: Του κιλού θέλω ρε, μούφα, να μην είναι γνήσιο.

Κατηγορούμενος Επιχειρηματίας: Α, οκ, οκ!

Άγνωστος: Ή καμία λίρα μούφα, έτσι, να ‘ναι ψιλό Original.

Κατηγορούμενος επιχειρηματίας : Για να κάνεις πλάκα;

Άγνωστος: Να δώσω κάπου θέλω, αλλά να φαίνεται κανονική, ρε παιδί μου. Να τις αγοράσω κανονικά, για δουλειά ρε.

O «Αρχηγός» – που είχε αποταχθεί από την Αστυνομία- συνομιλούσε ο ίδιος με τα υποψήφια θύματά του. Ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε μία αποκαλυπτική συνομιλία με ένα θύμα του στις 9 Οκτωβρίου, στην οποία τον πιέζει να βρει άμεσα 50.000 σε μετρητά, για «την δήθεν» επένδυση στο Καζίνο με την προϋπόθεση να αφήσει το «κεφάλαιο» για ένα μήνα.

Μάλιστα, φθάνει στο σημείο να λέει στο θύμα του ότι θα μεσολαβήσει στις διαδικασίες στο Καζίνο Λουτρακίου, έτσι ώστε να κερδίσει σε κλήρωση ένα … πολυτελές αυτοκίνητο.

Αρχηγός: Άκου τι θα κάνεις. Θα τα δώσεις όλα να είσαι Τετάρτη εδώ, για να σε βάλω και στο έκτακτο.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Τετάρτη, εντάξει τώρα άκου, ένας τρόπος (υπάρχει) γιατί μίλησα με ένα Διευθυντή φίλο να μπορείς να βγάλεις λεφτά. Μπορείς να πας αύριο σε δύο, τρεις Τράπεζες. Μπορείς να πας τη Δευτέρα, μπορείς να πας και την Τρίτη και να είσαι έτοιμος.

Θύμα: Α … λες να τα πάρω λίγα -λίγα και όχι μεταφορά ε;

Αρχηγός : Όχι μεταφορά φίλε, γιατί μεταφορά πενήντα χιλιάδες πρέπει να κόψουμε τιμολόγια και μ@λ@κ….

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας γίνεται λόγος για την Πόρσε Καγιέν.

Θύμα : Αυτό θα είναι για ένα μήνα, ε … το πενηντάρι.

Αρχηγός : Ένα μήνα δεν το πάμε, ρε φίλε;

Θύμα : Εντάξει τέλεια!

Αρχηγός: Ένα μήνα και το CAYENNE κάνει γύρω στα 174.000 ευρώ

Θύμα : 174 .Έλα τι είναι ;

Αρχηγός: Ναι, είναι το σούπερ τούρμπο!

Θύμα;: Τι είναι; τούρμπο;

Αρχηγός: Είναι το σούπερ τούρμπο, δεν ξέρω πως μου τα ‘πανε τώρα, όσο κάνει τιμολόγιο.