Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν, από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν, οι τρεις Τούρκοι που συνελήφθησαν χθες (15/3), για τους πυροβολισμούς εναντίον αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν συμπατριώτες τους στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη.

Ο ένας εκ των τριών, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, ήταν αυτός που πυροβόλησε το κινούμενο ΙΧ, ενώ στις έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί εντοπίστηκαν φυσίγγια όπλων στην κατοχή των άλλων δύο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να συνδέονται με εγκληματική ομάδα που μέχρι πρότινος δεν ήταν γνωστή στις ελληνικές Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 3ης Μαρτίου στη Λεωφόρο Μαραθώνος, όταν τρία άτομα που κινούνταν πεζή, άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου Ι.Χ., πυροβολώντας προς το πίσω μέρος του οχήματος.

Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε από το σημείο, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν επτά κάλυκες και ένα φυσίγγι.

Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα που έγινε στόχος της επίθεσης βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Διονύσου, φέροντας εμφανή ίχνη από πυροβολισμούς, ενώ τα άτομα που επέβαιναν σε αυτό είχαν εξαφανιστεί.