Οι οκτώ δράστες της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα απολογούνται σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις.

Δείτε βίντεο με τους συλληφθέντες να ληστεύουν άλλο τραπεζικό κατάστημα στην Αιγείρα, της Αχαΐας, τον Νοέμβριο του 2024:

Ειδικότερα, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις εξής κατηγορίες:

– Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα).

– Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα και εξακολούθηση (κακούργημα).

– Ληστεία από κοινού και κατά συρροή (κακούργημα).

– Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων (κακούργημα).

– Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) (κακούργημα).

– Παράνομη οπλοφορία (πλημμέλημα).

– Παράνομη κατοχή όπλων (πλημμέλημα).

– Προμήθεια κατοχή ναρκωτικών για ίδια χρήση (πλημμέλημα).

– Βία κατά υπαλλήλων (πλημμέλημα).

– Παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας (πλημμέλημα).

Το χρονικό της ληστείας

Ανενόχλητοι και καλοντυμένοι οι τρεις ληστές μπήκαν κατά τις 10:00 το πρωί στις 11 Μαίου, σε υποκατάστημα Τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα.

Αρχικά, ο ένας εξ αυτών ζήτησε από τους υπαλλήλους, κρατώντας όπλο ούζι, να παραμείνουν ήσυχοι και να συνεργαστούν ώστε να μην υπάρξουν τραυματισμοί, την ώρα που ο δεύτερος κατέβηκε στο χρηματοκιβώτιο. Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε άμεσα, όμως είχαν τον χρόνο, όπως φάνηκε, να αποσπάσουν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Εκτιμάται από τις Αρχές πως οι δράστες παρέμειναν περίπου 15 με 20 λεπτά στο εσωτερικό της Τράπεζας.

Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με τα χρήματα από το σημείο, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Κατά την αποχώρησή τους, μάλιστα, κάποια από τα χρήματα που απέσπασαν, τους έπεσαν. Με απόλυτη ψυχραιμία οι δύο από τους τρεις τα μάζεψαν, με τον τρίτο δράστη που ήταν οπλισμένος να υποστηρίζει τη διαφυγή τους.

Ο οδηγός του Peugeot 3008 και τέταρτος της «παρέας», τους περίμενε υπομονετικά, ώστε να φύγουν με ασφάλεια με κατεύθυνση προς τη Βελίτσα Παρνασσού, μέσω Αμφίκλειας.

Σημειώνεται πως οι οκτώ στο σύνολο δράστες συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ το βράδυ της 11 Μαίου.