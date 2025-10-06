Με τις απολογίες των δύο αδελφών σήμερα (06/10/2025), που συμμετείχαν στην αναζήτηση θησαυρού στους Γόννους Λάρισας, κλείνει ο πρώτος κύκλος της πολύκροτης υπόθεσης, που στοίχισε την ζωή σε έναν 53χρονο από τη Μαγνησία.

Οι τέσσερις άνδρες είχαν εισέλθει σε αυτοσχέδιο λαγούμι – σπήλαιο, αναζητώντας λίρες, όταν ο 53χρονος παγιδεύτηκε και έχασε τη ζωή του παρά τις προσπάθειες των ανδρών της ΕΜΑΚ να τον απεγκλωβίσουν.

Ο 77χρονος, που συνελήφθη επί τόπου, απολογήθηκε την Πέμπτη (03/10) και αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων.

