Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Αστυνομικοί προσήγαγαν το απόγευμα της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου, μια γυναίκα που θέλησε να προβεί σε διαμαρτυρία μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 19:00, όταν η νεαρή γυναίκα κάθισε οκλαδόν μπροστά από το μνημείο, έχοντας μαζί της και ένα μουσικό όργανο.

Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία της, αστυνομικοί πλησίασαν για να την απομακρύνουν, όπως και έγινε. Όμως, μετά από λίγο, εκείνη επέστρεψε, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. ενισχύθηκαν και τότε τη μετέφεραν σε περιπολικό.

Απευθυνόμενη στο πλήθος, η γυναίκα είπε πως δεν ήταν μέλος κάποιας ομάδας, μονάχα μια πολίτης που ήθελε να διαμαρτυρηθεί.