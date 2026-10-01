Στην άμεση υλοποίηση διαχειριστικών μέτρων για τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την απομάκρυνση εξοικειωμένου λύκου από την περιοχή της Πάρνηθας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επικαλούμενο σοβαρούς λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Η σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ ελήφθη μετά την καταγραφή δύο καταγγελιών για επιθέσεις λύκου σε ανθρώπους μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, στο Ολυμπιακό Χωριό και το Κρυονέρι.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν η Δασική Αρχή, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, οι οργανώσεις «Καλλιστώ» και «Αρκτούρος», καθώς και έμπειροι κυνηγοί.

Η απόφαση του ΥΠΕΝ και το σχέδιο σύλληψης του ζώου

Η σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ δημοσιεύθηκε την περασμένη Πέμπτη και προβλέπει την εφαρμογή άμεσων διαχειριστικών μέτρων. Για την υλοποίηση της επιχείρησης θα συνεργαστούν η αρμόδια Δασική Αρχή, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις «Καλλιστώ» και «Αρκτούρος», καθώς και έμπειροι κυνηγοί που θα υποδειχθούν από τις συνεργαζόμενες κυνηγετικές οργανώσεις.

Η διαδικασία που ορίζει η απόφαση περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Τοποθέτηση καμερών και ειδικών παγίδων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου. Αναισθητοποίηση του λύκου μετά τη σύλληψή του από κτηνίατρο της οργανώσεως «Καλλιστώ». Διενέργεια κτηνιατρικών και γενετικών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων αιματολογικών εξετάσεων και συγκριτικού ελέγχου DNA, για τον προσδιορισμό της γενετικής του προέλευσης. Προσωρινή φιλοξενία του στις εγκαταστάσεις του «Αρκτούρου» στη Φλώρινα. Ολοκλήρωση της αξιολόγησης της κατάστασης του ζώου και της απόφασης για τον περαιτέρω χειρισμό του εντός 30 ημερών από τη σύλληψή του.

Δύο επιθέσεις σε μία εβδομάδα

Η ενεργοποίηση της απόφασης του ΥΠΕΝ ακολούθησε την αυξημένη ανησυχία για την παρουσία λύκων κοντά στον αστικό ιστό, καθώς μέσα σε μία εβδομάδα καταγγέλθηκαν δύο επιθέσεις λύκου σε ανθρώπους, η μία στο Ολυμπιακό Χωριό και η άλλη στο Κρυονέρι.

Για την προστασία των πολιτών, η Δασική Αρχή θα συνεργαστεί με την Περιφέρεια Αττικής, τους οικείους Δήμους, την Ελληνική Αστυνομία και τις τοπικές κυνηγετικές οργανώσεις με σκοπό την ενημέρωση του κοινού.

Τα προληπτικά μέτρα που αποφασίστηκαν περιλαμβάνουν:

Τακτική περισυλλογή των απορριμμάτων που ενδέχεται να προσελκύουν άγρια ζώα. Ενημέρωση των πολιτών για τον περιορισμό της εναπόθεσης τροφής για αδέσποτα στην ύπαιθρο. Διεξαγωγή εποχούμενων περιπολιών κατά τις ώρες που έχει παρατηρηθεί παρουσία λύκων. Περιορισμό της πρόσβασης σε περιαστικά μονοπάτια και φυσικές διαδρομές, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Τα δεδομένα για τον πληθυσμό των λύκων στην Πάρνηθα

Οι επίσημες καταγραφές του πληθυσμού από τον ΟΦΥΠΕΚΑ πραγματοποιούνται πριν και μετά την αντιπυρική περίοδο, με τα επόμενα επίσημα στοιχεία να αναμένονται μετά τις 31 Οκτωβρίου.

Πριν από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου είχαν καταγραφεί στην Πάρνηθα 57 έως 60 λύκοι, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις φαίνεται να έχουν δεχθεί σημαντική μείωση του αριθμού τους στην περιοχή.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, ο πληθυσμός του λύκου παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας παραγόντων όπως η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η παράλληλη αύξηση των πληθυσμών του αγριόχοιρου και του ζαρκαδιού. Ειδικότερα στην Πάρνηθα, σημαντική πηγή τροφής αποτελεί το κόκκινο ελάφι, ο πληθυσμός του οποίου εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένος.