Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων η τελετή αποφοίτησης της 78ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΤΕΑΜΧ).

Τα πτυχία στους αποφοίτους απένειμε ο Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη. Κατά τον χαιρετισμό του συνεχάρη τους αποφοιτήσαντες και εξήρε το έργο της Σχολής, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της στην παροχή ανώτατης επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης στους αξιωματικούς του Όπλου του Μηχανικού.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί του Μηχανικού, καθηγητές της Σχολής, καθώς και συγγενείς και φίλοι των αποφοίτων.

Συνολικά αποφοίτησαν 12 αξιωματικοί, εκ των οποίων 10 προέρχονται από τον Στρατό Ξηράς, ένας από το Πολεμικό Ναυτικό και ένας από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ).