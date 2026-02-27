Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 στις 18.00 στην κατάμεστη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών η καθιερωμένη πλέον και ιδιαιτέρως συμβολική Τελετή Απονομής των Ετήσιων Βραβείων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στις κατηγορίες:

«Αναγνώρισης της Εξαιρετικής Προσφοράς στο Πανεπιστήμιο και την Κοινωνία»

«Εξαιρετικής Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας ΕΚΠΑ»

«Αριστείας στην Έρευνα ΕΚΠΑ»

Την προσφώνηση έκανε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμος Σιάσος.

Χαιρετισμό έκανε η Υπουργός Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη.

Οι Κοσμήτορες των Σχολών παρουσίασαν τους βραβευθέντες καθηγητές και τις βραβευθείσες καθηγήτριες και ακολούθησε η απονομή των βραβείων από τις Πρυτανικές Αρχές, την υπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη και τον υφυπουργό Παιδείας Νικόλαο Παπαϊωάννου.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Παιδείας καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, οι Πρυτανικές Αρχές, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ και σύσσωμη η Σύγκλητος.

Σε ιδιαίτερα τιμητικό και συμβολικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η απονομή Ευφήμου Μνείας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η διάκριση απονεμήθηκε ως αναγνώριση της συμβολής της στην προαγωγή της παιδείας και της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και της ακαδημαϊκής της πορείας στο ίδιο το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στον τομέα της Παιδαγωγικής και της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων.

Την Ευφήμο Μνεία απένειμε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, επισημαίνοντας τον διαχρονικό δεσμό της τιμώμενης με το Ίδρυμα και τη σημασία της δημόσιας προσφοράς στην εκπαίδευση ως ύψιστη μορφή κοινωνικής ευθύνης.

Κατά την προσφώνησή του ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, υπογράμμισε μεταξύ άλλων πώς «σήμερα, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποδίδει τιμή στους Καθηγητές και στις Καθηγήτριές του, εδραιώνοντας έναν θεσμό ακαδημαϊκής αναγνώρισης και συλλογικής υπερηφάνειας.

Τιμούμε εκείνες και εκείνους, οι οποίοι: με την εξαιρετική πανεπιστημιακή διδασκαλία τους διαμορφώνουν τις νέες γενιές επιστημόνων, με το αναγνωρισμένο ερευνητικό τους έργο προωθούν τη γνώση και διευρύνουν τα όρια της επιστήμης και με την πολυετή προσφορά τους, ενδυναμώνουν τη θέση του Πανεπιστημίου μας στην κοινωνία συμβάλλοντας στην προώθηση του κοινού μας οράματος για συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη.

Το Πανεπιστήμιό μας, έχει διακριθεί και διακρίνεται συνεχώς μέσα από το έργο μεγάλων Δασκάλων, που με αφοσίωση και πάθος χαράσσουν το μονοπάτι της ακαδημαϊκής αριστείας και το οδηγούν αδιάλειπτα στην πρωτοπορία των επιστημονικών και κοινωνικών εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Από τους πρώτους καθηγητές και υφηγητές που υπηρέτησαν το Ίδρυμά μας τον 19ο αιώνα έως τους σύγχρονους πρωτοπόρους της επιστήμης, η αλυσίδα της ακαδημαϊκής συνέχειας παραμένει αδιάσπαστη, επιβεβαιώνοντας ότι η πρόοδος του Ιδρύματος εδράζεται διαχρονικά στους ανθρώπους του.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από την ίδρυσή του λειτούργησε ως φορέας γνώσης και ως θεμέλιο συγκρότησης του νεότερου ελληνικού κράτους. Έχοντας διανύσει σχεδόν δύο αιώνες ισχυρής παρουσίας στην ανώτατη εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατόρθωσε να εδραιώσει τη φήμη του ευρισκόμενο μεταξύ των κορυφαίων Πανεπιστημίων διεθνώς, με ισχυρή παρουσία στην έρευνα και περισσότερες από 800 συνεργασίες σε 63 χώρες.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη διαρκή επένδυση στην ποιότητα της διδασκαλίας, στην ερευνητική καινοτομία και στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος. Ιστορικό επιστέγασμα στα βήματα διεθνοποίησης αποτελεί η ίδρυση του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, το πρώτο και μοναδικό Παράρτημα Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου εκτός Ελλάδας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα 192 Καθηγητές και Καθηγήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών καταγράφονται στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου.

Με τη σημερινή βράβευση αναγνωρίζουμε όσους καινοτομούν και τολμούν με έρευνα αιχμής να χαράξουν νέες πορείες στη γνώση, όσους με επιμονή φωτίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις διαμορφώνοντας νέα δεδομένα και νέους ορίζοντες στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, στη χώρα και στην ανθρωπότητα.

Η σημερινή τελετή δεν αφορά μόνο το παρόν του Ιδρύματος. Αφορά κυρίως το μέλλον του Πανεπιστημίου και της Πατρίδας μας. Οι νέοι επιστήμονες και οι φοιτητές μας βρίσκουν στα πρόσωπα των τιμωμένων ζωντανά πρότυπα επιστημονικής ακεραιότητας, αφοσίωσης και δημιουργικής τόλμης».

Ακολούθησαν οι βραβεύσεις

Βραβεία “Αναγνώρισης της Εξαιρετικής Προσφοράς στο Πανεπιστήμιο και την Κοινωνία” για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Θεολογική Σχολή

Σπυρίδων Τσιτσίγκος, καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Το βραβείο παρέλαβε ο γιος του βραβευθέντος καθηγητή)

Σχολή Επιστημών Υγείας

Δημήτριος Μπούμπας, ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής

Νομική Σχολή

Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, καθηγητής της Νομικής Σχολής

Φιλοσοφική Σχολή

Αγγελική Γενά, καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

Χρυσή Χατζηχρήστου, καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας

Απόστολος Μπουρνέτας, καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Ελένη Σελλά, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Νικόλαος Γελαδάς, καθηγητής της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Βραβεία “Εξαιρετικής Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας ΕΚΠΑ” για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Θεολογική Σχολή

Σταύρος Γιαγκάζογλου, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας

Σχολή Επιστημών Υγείας

Αθανάσιος Παπαβασιλείου, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής

Αθηνά Καλοκαιρινού, καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής

Νομική Σχολή

Φωτεινή Παζαρτζή, καθηγήτρια της Νομικής Σχολής

Φιλοσοφική Σχολή

Πλάτων Πετρίδης, καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μαρία Παπαδήμα, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Μιχαήλ Μαλιάκας, καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών

Νίκη Ευελπίδου, καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Δημήτριος Σωτηρόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Δημήτριος Χρυσοχόου, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Ηρώ Μυλωνάκου-Κεκέ, καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παναγιώτης Τζαμαργιάς, μέλος Ε.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Φωτεινή Βενετσάνου, καθηγήτρια της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Βραβεία “Αριστείας στην Έρευνα ΕΚΠΑ” για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Θεολογική Σχολή

Ευστάθιος Λιανός-Λιάντης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Σχολή Επιστημών Υγείας

Ηλίας Σιέμπος, επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής

Πέτρος Γαλάνης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής

Νομική Σχολή

Νικόλαος Σημαντήρας, επίκουρος καθηγητής της Νομικής Σχολής

Φιλοσοφική Σχολή

Νικόλαος Δημάκης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ελένη Βούσουρα, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Μαρία Πετροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής

Ανθούλα-Χρύσα Παπαγεωργίου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Κωνσταντίνος Ρεπαπής, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Ευαγγελία Σιάχου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Άννα Τσιμπουκλή, επίκουρη καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Βασιλική Λέκκα, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Μαρία Μαράκη, επίκουρη καθηγήτρια της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.