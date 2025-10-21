Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Συναγερμός σήμανε εχθές το απόγευμα (20/10) στην Ρόδο, όταν ένας 37χρονος άνδρας με ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων και εμπλοκή σε παλαιότερες υποθέσεις εμπρησμού, επιχείρησε να βάλει φωτιά στο αστυνομικό Μέγαρο Δωδεκανήσου.

Ο άνδρας εμφανίστηκε στην είσοδο του κτηρίου κρατώντας μια πλαστική σακούλα, που περιείχε μπιτόνι γεμάτο με βενζίνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσπάθησε να προκαλέσει ανάφλεξη, ανάβοντας φωτιά στην σακούλα, χωρίς ωστόσο να προλάβει να προκαλέσει εκτεταμένη ζημιά, καθώς επενέβησαν άμεσα αστυνομικοί της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης και τον ακινητοποίησαν.

Η πράξη του κρίθηκε εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς στο κτήριο εκείνη την στιγμή, υπήρχαν αστυνομικοί αλλά και πολίτες. Αφότου συνελήφθη, φέρεται να δήλωσε ως αιτιολογία, πως λίγο νωρίτερα είχε επισκεφθεί τμήμα δημόσιας υπηρεσίας, αλλά δεν εξυπηρετήθηκε.

Το συγκεκριμένο άτομο είναι γνώριμο στις αστυνομικές αρχές, καθώς έχει εμπλακεί και στο παρελθόν σε παρόμοιες υποθέσεις εμπρησμού, τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους.

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές, οι ενέργειές του σχετίζονται με ασταθή ψυχική κατάσταση και κρίσεις εκτός ελέγχου.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες συλλήψεις και τις παρεμβάσεις των αρμοδίων φορέων, η σταθεροποίηση της κατάστασής του φαίνεται να μην έχει καταστεί εφικτή μέχρι σήμερα.

