Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται ένας άντρας περίπου 40 ετών ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας τα ξημερώματα στο Μοσχάτο.

Ήταν περίπου 4;30 π.μ., όταν στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Μυτιλήνης ο άντρας, Αλγερινής καταγωγής, δέχτηκε επίθεση από δύο άτομα τα οποία θέλησαν να τον ληστέψουν.

Ένας από αυτούς τον μαχαίρωσε στο στήθος και στο σώμα. Στη συνέχεια οι δράστες εξαφανίστηκαν και παρά τις αναζητήσεις που έγιναν δεν εντοπίστηκαν.

Ο 40χρονος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

ΑΛ.Π.