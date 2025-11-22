Δυο ανήλικοι συνελήφθησαν χθες στον Πύργο Ηλείας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Τα αγόρια ήταν 17 και 16 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα βιασμού.

Σύμφωνα με καταγγελία γονέων 16χρονης, προχθές το βράδυ, η ανήλικη κόρη τους μετέβη σε οικία, όπου βρίσκονταν οι δυο ανήλικοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι την ακινητοποίησαν, κρατώντας την ο 16χρονος με τα χέρια του, ενώ ο 17χρονος αποπειράθηκε να τελέσει σε βάρος της γενετήσια πράξη, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς η ανήλικη αντιστάθηκε και τράπηκε σε φυγή.

Πέρα από τους ανήλικους συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η ανήλικη εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου σε Νοσοκομείο της Πάτρας καθώς και από αρμόδιο ιατροδικαστή.

Ο 17χρονος και ο 16χρονος θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Πηγή: Tempo24