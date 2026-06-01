Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες και από τις πρώτες απογευματινές ώρες της ημέρας θα ξεκινήσει η επιστροφή των εκδρομέων στο κλεινόν άστυ. Η κίνηση στους εθνικούς δρόμους αναμένεται ότι θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω της επιστροφής των εκδρομέων, με την Τροχαία να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή σε εθνικές οδούς και λιμάνια. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

Η κορύφωση της επιστροφής αναμένεται τις απογευματινές και βραδινές ώρες, καθώς θα επιστρέψουν τόσο όσοι αναχώρησαν την Παρασκευή όσο και οι μονοήμεροι ταξιδιώτες της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σημαντική κίνηση και καθυστερήσεις αναμένονται στα εθνικά οδικά δίκτυα, κυρίως στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα.

Παράλληλα σήμερα, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιούνται 47 δρομολόγια, εκ των οποίων 22 με ταχύπλοα και υδροπτέρυγα και 25 με συμβατικά πλοία. Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο 12 δρομολόγια.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κινητικότητα των εκδρομέων σήμερα για μονοήμερες αποδράσεις, προς κοντινούς προορισμούς, κυρίως τη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Αγκίστρι, όπου παρατηρήθηκε υψηλή πληρότητα ήδη από τις πρωινές αναχωρήσεις.