Eπιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Η μεγαλύτερη και φωτεινότερη πανσέληνος του 2025, το εντυπωσιακό «Φεγγάρι του Κάστορα», θα λάβει δεσπόζουσα θέση απόψε στον ουρανό. Οι λάτρεις της αστρονομίας, αλλά και ο απλός κόσμος θα μπορέσουν να απολαύσουν απόψε τη μεγαλύτερη πανσέληνο του Νοεμβρίου, σε κάθε σημείο της Ελλάδας.

Γιατί ονομάζεται «πανσέληνος του Κάστορα»

Το «Φεγγάρι του Κάστορα» είναι ένα από τα πολλά ονόματα της πανσελήνου του Νοεμβρίου. Ο όρος προέρχεται από παραδόσεις και λαογραφίες των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης. Σύμφωνα με το Almanac, η πανσέληνος του Νοεμβρίου ονομάζεται και «φεγγάρι του κάστορα», γιατί αυτή την εποχή του χρόνου, οι κάστορες επιστρέφουν στις φωλιές τους, έχοντας αποθηκεύσει αρκετή τροφή για τον μακρύ χειμώνα που ακολουθεί.

Τα ονόματα της Σελήνης του Νοεμβρίου υπογραμμίζουν τις ενέργειες των ζώων που προετοιμάζονται για το χειμώνα και την έναρξη των ψυχρότερων ημερών που έρχονται. Το Digging (ή Scratching) Moon, αναφέρεται στα ζώα που αναζητούν τροφή και στις αρκούδες που σκάβουν τα χειμερινά τους καταφύγια. Ο όρος Dakota και Lakota Deer Rutting Moon αναφέρεται στην εποχή που τα ελάφια αναζητούν σύντροφο και το Algonquin Whitefish Moon στον χρόνο ωοτοκίας του συγκεκριμένου ψαριού.

Η Πανσέληνος σχηματίζεται στο ζώδιο του Ταύρου, ο οποίος σχετίζεται με τις αισθήσεις, την απόλαυση και την υλική ασφάλεια. Για περίπου 15-20 λεπτά, η Σελήνη θα λάμψει με πορτοκαλί απόχρωση, καθώς θα διασχίζει το πυκνότερο στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας. Θα είναι 8% μεγαλύτερη και 16% πιο φωτεινή από το συνηθισμένο, καθώς θα βρίσκεται στο περίγειο της — το κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από την Γη (περίπου 356.500 χλμ.).

Η Πανσέληνος αυτή ολοκληρώνει κύκλο της ο οποίος ξεκίνησε με την Νέα Σελήνη στις 21 Οκτωβρίου στον Ζυγό. Σε γενικές γραμμές η επιρροή της ενδέχεται να φέρει συναισθηματικές κορυφώσεις, αποκαλύψεις και εξελίξεις σε θέματα σχέσεων, οικονομικών και προσωπικών αξιών. Χρειάζεται όλο αυτό το διάστημα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι διατηρούν παράνομες σχέσεις γιατί υπάρχει αισθητά ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν και ακραίες καταστάσεις οι οποίες πολύ πιθανόν να γίνουν ανεξέλεγκτες.

Γιατί αυτή η πανσέληνος είναι ξεχωριστή

Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη πανσέληνο, αλλά για την πιο κοντινή και φωτεινή στη Γη για το 2025, γεγονός που την κάνει να φαίνεται μεγαλύτερη και πιο λαμπερή από κάθε άλλη φορά. Η πανσέληνος αυτή συμβαίνει τη στιγμή που η Σελήνη βρίσκεται στο περίγειο της τροχιάς της — δηλαδή στο πλησιέστερο σημείο από τη Γη, περίπου 356.980 χιλιόμετρα μακριά. Λόγω αυτής της εγγύτητας, το φεγγάρι θα φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερο και έως και 30% πιο φωτεινό από το συνηθισμένο. Καθώς ανατέλλει, η ατμόσφαιρα κοντά στον ορίζοντα διασκορπίζει το μπλε φως, αφήνοντας τις ζεστές πορτοκαλί και κεχριμπαρένιες αποχρώσεις να κυριαρχούν το γνωστό «χρυσό φεγγάρι».

Η Υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου δεν είναι απλώς ένα όμορφο φεγγάρι. Είναι η φωτεινότερη πανσέληνος του 2025, ένα σύμβολο σύνδεσης με τη φύση και το ρυθμό των εποχών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς η καλύτερη ώρα παρατήρησης της πανσελήνου του Κάστορα είναι αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα, την στιγμή εκείνη που το ολόγιομο φεγγάρι του Νοεμβρίου ανατέλλει στον ορίζοντα, ντυμένο με χρυσαφένιες αποχρώσεις. Καθώς ανεβαίνει ψηλότερα, το φεγγάρι θα μεταμορφώνεται από χρυσό-πορτοκαλί σε ασημένιο-λευκό.

Κάστορας και NASA

Πώς συνδέεται ο κάστορας, αυτό το εργατικό αυτό ζώο με τη NASA; Οι κάστορες είναι γνωστό ότι κατασκευάζουν φράγματα, τα οποία σχηματίζουν λίμνες, διευρύνουν ποτάμια και δημιουργούν κάθε είδους υδρόβιους βιότοπους στους οποίους βασίζονται πολλά άλλα ζώα.

Η NASA χρηματοδοτεί- μέσω του Προγράμματος Οικολογικής Διατήρησης Εφαρμοσμένων Επιστημών- ένα έργο στο Αϊντάχο το οποίο ονομάζεται Beaver Rewilding Project. Για το έργο αυτό, οι επιστήμονες της NASA συλλέγουν δεδομένα από αποστολές παρατήρησης της Γης της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας- όπως το Landsat και το Sentinel– και παρακολουθούν τη μεταμόρφωση μιας περιοχής μετά την άφιξη των καστόρων.

Τα δεδομένα αυτά τα αναλύει μια ομάδα ερευνητών στα πανεπιστήμια Boise State και Utah State, προκειμένου να κατανοήσει τον ρυθμό και τις επιπτώσεις των ζώων αυτών στα διάφορα οικοσυστήματα.