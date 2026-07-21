Απορρίφθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η δεύτερη αγωγή που είχε καταθέσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, για δημοσιεύματα σχετικά με τηλεφωνικές υποκλοπές .

Το παρακάτω κείμενο περιέχεται σε ανάρτηση των δικηγόρων Ζακ Κεσσέ και Γιώργου Σταματιάδη:

«Με την υπ’ αριθ. 1705/2026 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε πρωτοδίκως στο σύνολό της ως ουσιαστικά αβάσιμη η δεύτερη αγωγή που είχε ασκήσει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, κατά του ερευνητή δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, τον οποίο εκπροσώπησε η δικηγορική μας εταιρεία διά των εταίρων της Ζαχαρία Κεσσέ και Γιώργου Σταματιάδη.

Με την αγωγή του ο ενάγων ζητούσε, μεταξύ άλλων, χρηματική ικανοποίηση ύψους 350.000 ευρώ, διαγραφή δημοσιεύσεων και αναρτήσεων, δημοσίευση της δικαστικής απόφασης και επιβολή χρηματικών ποινών για κάθε μελλοντική προσβολή. Το Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή και καταδίκασε τον ενάγοντα στην καταβολή δικαστικών εξόδων ύψους 7.000 ευρώ.

Η απόφαση υπερβαίνει τη συγκεκριμένη υπόθεση και περιλαμβάνει ιδιαίτερα ευεργετικές για την ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου κρίσεις.

Καταρχάς, ως προς το σκέλος της τήρησης των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας από τον Θανάση Κουκάκη, το Δικαστήριο δέχθηκε ότι τα επίδικα δημοσιεύματα και οι αναρτήσεις του δεν ήταν αυθαίρετες κατασκευές ή αστήρικτοι ισχυρισμοί. Αντιθέτως, στηρίζονταν σε επαρκή πραγματική βάση και σε υπαρκτό δημόσιο υλικό, αξιοποιούσαν δημοσιοποιημένες δημοσιογραφικές έρευνες, πορίσματα αρμόδιων αρχών και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία, παρέπεμπαν στις πηγές των πληροφοριών και διατύπωναν επιφυλάξεις για τις πτυχές της υπόθεσης που δεν είχαν ακόμη πλήρως αποσαφηνιστεί.

Η απόφαση αναγνώρισε ακόμη ότι ο δημοσιογράφος προχώρησε σε λογικές επαγωγές βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και όχι σε αυθαίρετα συμπεράσματα. Έκρινε ότι οι επίδικες διατυπώσεις δεν υπερέβαιναν το αναγκαίο μέτρο, δεν περιείχαν ακραίους ή άκριτους χαρακτηρισμούς και δεν υπαγορεύονταν από ειδικό σκοπό εξύβρισης σε βάρος του ενάγοντος.

Κομβική είναι και η παραδοχή ότι ο δημοσιογράφος δεν όφειλε να αναμείνει την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων ερευνών και την έκδοση των τελικών πορισμάτων τους πριν ενημερώσει το κοινό. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η απαίτηση αυτή δεν συμβιβάζεται με την αποστολή του Τύπου, η οποία συνίσταται στην άμεση ενημέρωση για την τρέχουσα επικαιρότητα.

Το Δικαστήριο έλαβε επίσης υπόψη ότι η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και του λογισμικού Predator αποτελούσε ζήτημα αυξημένου δημόσιου ενδιαφέροντος και ότι ο ενάγων, λόγω της δημόσιας θέσης που κατείχε, όφειλε να επιδεικνύει μεγαλύτερη ανοχή στον έλεγχο των πράξεων και των κινήσεών του από τους δημοσιογράφους και τους πολίτες.

Η απόφαση αποτελεί σημαντική δικαίωση για τον εντολέα μας και επιβεβαιώνει ότι η ερευνητική δημοσιογραφία προστατεύεται, εφόσον στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα, τηρεί τις υποχρεώσεις διασταύρωσης και καλόπιστης ενημέρωσης και αφορά σε ζήτημα ουσιώδους δημόσιου ενδιαφέροντος».