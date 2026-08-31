Συντριπτικό πλήγμα στις αβάσιμες ενστάσεις ιδιοκτητών οχημάτων επιφέρει η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) και την ΑΑΔΕ, καθώς απορρίφθηκε το 90% των προσφυγών για πρόστιμα που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Μετά την αποστολή 300.000 ειδοποιητηρίων από τις αρχές του 2026, οι αρχές προετοιμάζουν τώρα το επόμενο κύμα εξονυχιστικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, βάζοντας στο στόχαστρο όσους δεν έχουν περάσει εμπρόθεσμα από ΚΤΕΟ, με το διοικητικό πρόστιμο να ανέρχεται στα 400 ευρώ.

Απορρίψεις σε 5 λεπτά

Το νέο ψηφιακό σύστημα της ΓΓΠΣΨΔ συγκεντρώνει αυτόματα τα διαθέσιμα στοιχεία και δικαιολογητικά κάθε υπόθεσης, ολοκληρώνοντας τον εξονυχιστικό έλεγχο σε λιγότερο από πέντε λεπτά και παρέχοντας στον αρμόδιο υπάλληλο μια πλήρως τεκμηριωμένη αξιολόγηση.

Από τους ελέγχους προέκυψε ότι εννέα στις δέκα ενστάσεις απορρίπτονται, καθώς οι ισχυρισμοί των οδηγών κρίνονται αβάσιμοι.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται συχνά σύγχυση ετών στα τέλη κυκλοφορίας, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες επικαλέστηκαν την εξόφληση των τελών του 2026, ενώ η διαπιστωμένη παράβαση αφορούσε τη μη πληρωμή των τελών του 2025.

Παράλληλα, καταγράφεται σημαντική απόκλιση μεταξύ του χρόνου βεβαίωσης και του χρόνου διασταύρωσης. Άλλοι οδηγοί υποστήριξαν ότι κατά την ημερομηνία έκδοσης του προστίμου το όχημά τους ήταν ασφαλισμένο, ωστόσο τα στοιχεία απέδειξαν ότι κατά την ημερομηνία αναφοράς της διασταύρωσης το όχημα κυκλοφορούσε ανασφάλιστο.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες, οι ειδοποιήσεις, τα βεβαιωμένα πρόστιμα και οι προθεσμίες είναι προσβάσιμες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας oximata.gov.gr.

Μεγάλη διασταύρωση για τα ΚΤΕΟ – Πρόστιμο 400 ευρώ

Μετά το ξεκαθάρισμα με τα ανασφάλιστα και τα τέλη, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η ΑΑΔΕ σχεδιάζουν εκτεταμένη διασταύρωση για τον εντοπισμό των οχημάτων που δεν έχουν περάσει εμπρόθεσμα από ΚΤΕΟ, αντλώντας στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο έλεγχος θα γίνει με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Ως βάση λαμβάνεται η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου, ενώ παρέχεται περιθώριο ανοχής μίας εβδομάδας από την ημερομηνία αναφοράς της ηλεκτρονικής διασταύρωσης.

Στις περιπτώσεις όπου ο προηγούμενος έλεγχος ήταν επιτυχής ή παρουσίαζε δευτερεύουσες ελλείψεις, διαπιστώνεται παράβαση αν η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου έχει παρέλθει κατά περισσότερο από μία εβδομάδα.

Για τα οχήματα με σοβαρές ελλείψεις εξετάζεται αν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία επανελέγχου, ενώ για όσα φέρουν επικίνδυνες ελλείψεις απαγορεύεται αυστηρά η κυκλοφορία μέχρι την αποκατάστασή τους, χωρίς να παρέχεται καμία ημερομηνία επόμενου ελέγχου.

Για όσους εντοπιστούν εκπρόθεσμοι, το διοικητικό πρόστιμο ορίζεται στα 400 ευρώ.

Ποιες κατηγορίες εξαιρούνται από τον έλεγχο ΚΤΕΟ

Η απουσία Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου από το σύστημα δεν συνεπάγεται αυτόματα επιβολή προστίμου, καθώς προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις για τα νέα και τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα.

Τα νέα επιβατικά Ι.Χ., ελαφρά φορτηγά και συγκεκριμένα δίκυκλα ή τρίκυκλα απαλλάσσονται έως τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, υπολογίζοντας και το πρόσθετο περιθώριο της μίας εβδομάδας.

Αντίστοιχα, στα μεταχειρισμένα οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ως αφετηρία υπολογισμού της τετραετίας λαμβάνεται η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας διεθνώς και όχι η ημερομηνία ταξινόμησής τους στην ελληνική επικράτεια.