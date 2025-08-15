H αιτία της παράλυσης της 14χρονης από την Κεφαλονιά που ήταν διασωληνώμενη στη ΜΕΘ Παίδων Πάτρας, εδώ και αρκετες ημέρες, είναι τελικά ένας σπάνιος εντεροιός, σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων Ανδρέα Ηλιάδη.

Η 14χρονη αποσωληνωθηκε χτες και συνεχίζει τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ.

Ο ιός έκανε στο παιδί μια ταχεία μυϊκή αδυναμία που προκλήθηκε από το ανοσοποιητικό σύστημα που κατάστρεψε το περιφερικό νευρικό σύστημα.

Η επίπτωση του εν λόγω συνδρόμου κυμαίνεται από 0,81 έως 1,91 περιπτώσεις ανά 100.000 ανθρώπους τον χρόνο, πρόκειται δηλαδή για σπάνια πάθηση.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα pelop.gr τη στιγμή που συνήλθε το κοριτσάκι, ζήτησε αμέσως να αγκαλιάσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της ΜΕΘ Παίδων, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την προσπάθειά τους.

«Σήμερα ανήμερα της Παναγίας έγινε αυτό που θέλει κάθε γιατρός της εντατικής. Το χαμόγελο του παιδιού που νίκησε τον θάνατο. Η μικρούλα απλόχερα μας έδωσε πραγματικά μια αγκαλιά και ένα τεράστιο χαμόγελο. Πείτε μου… τι άλλο να θέλει ένας γιατρός; Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος» δήλωσε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου, Ανδρέας Ηλιάδης.