Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Αποσωληνώθηκε η γυναίκα που δέχτηκε άγρια επίθεση από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου. Προς το παρόν, όμως, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού.

Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο Παίδων νοσηλεύεται το τετράχρονο παιδί του ζεύγους, το οποίο φέρει τραύματα σε διάφορα σημεία.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ο άνδρας τηλεφώνησε στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη σύζυγό του αιμόφυρτη στο σπίτι τους. Όμως, μόλις οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο σκηνικό: τον 4χρονο στην αυλή, τη μητέρα του αναίσθητη μέσα σε λίμνη αίματος και το οκτώ μηνών βρέφος τους στην κούνια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το παιδί είπε στους αστυνομικούς «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά», γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του 50χρονου.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα για το 4χρονο αγοράκι προκαλεί σοκ, καθώς όπως προέκυψε το ανήλικο φέρει τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και τη μέση.