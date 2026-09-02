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Αποσωληνώθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 12, ο 10χρονος που κινδύνεψε να πνιγεί στις 28 Αυγούστου 2026 στη Μαραθιά Ηλείας.
«Κερδίσαμε τη ζωή, αλλά και το χαμόγελο», ήταν το μήνυμα του υπεύθυνου της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέα Ηλιάδη, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος από την εξέλιξη της υγείας του 10χρονου και από την νευρολογική απόκριση του εγκεφάλου του.
Το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 28 Αυγούστου, το αγόρι μετά από βουτιές στη θάλασσα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν και, στη συνέχεια, στο Νοσοκομείο Πύργου.
Ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, Διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, με ανάρτηση στα social media, δήλωσε: