Αποσωληνώθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 12, ο 10χρονος που κινδύνεψε να πνιγεί στις 28 Αυγούστου 2026 στη Μαραθιά Ηλείας.

«Κερδίσαμε τη ζωή, αλλά και το χαμόγελο», ήταν το μήνυμα του υπεύθυνου της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέα Ηλιάδη, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος από την εξέλιξη της υγείας του 10χρονου και από την νευρολογική απόκριση του εγκεφάλου του.

Το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 28 Αυγούστου, το αγόρι μετά από βουτιές στη θάλασσα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν και, στη συνέχεια, στο Νοσοκομείο Πύργου.

Ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, Διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, με ανάρτηση στα social media, δήλωσε:

«Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο, συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει! Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ό,τι έπρεπε! Το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση, σφυγμό, τα ματάκια του ανοιγόκλειναν.. Πόση δικαίωση για έναν γιατρό, ο αγώνας του, η προσπάθειά του να έχει επιτυχία!!!Ήθελε ο θεός να ζήσει κ θα ζήσει…

Μπορώ να αράξω πλέον ήρεμος σε μια γωνιά, να κάνω ένα σταυρό, να κλάψω, να ανάψω ένα τσιγάρο, να χαλαρώσω…..

Σ’ευχαριστώ θεέ μου!!!»

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ήλιδας, Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, αλλά και τον κ. Δημητρόπουλο, δύο κοπέλες της συνοικίας των Ρομά, λουόμενες στην παραλία της Μαραθιάς, ήταν αυτές που έκαναν το ΚΑΡΠΑ στο παιδί.