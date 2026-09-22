Ευτυχείς είναι οι εξελίξεις για το μόλις 17 ημερών βρέφος, το οποίο νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του «Βενιζέλειου» Νοσοκομείου Ηρακλείου, φέροντας σοβαρά τραύματα από χτύπημα της 18χρονης μητέρας του στα Χανιά.

Όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, Κ. Δανδουλάκης, η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, γεγονός που επέτρεψε στους θεράποντες ιατρούς να προχωρήσουν στην αποσωλήνωσή του, ενώ παραμένει στη μονάδα για περαιτέρω παρακολούθηση.

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, όταν η νεαρή μητέρα μετέφερε το νεογέννητο στο Νοσοκομείο Χανίων. Εξαιτίας της κρισιμότητας των τραυμάτων, κρίθηκε άμεσα επιβεβλημένη η διακομιδή του σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Νεογνών στο Ηράκλειο.

Αρχικά, η 18χρονη ισχυρίστηκε στους γιατρούς ότι το παιδί της έπεσε κατά λάθος από τα χέρια. Ωστόσο, οι εργαστηριακές και ιατρικές εξετάσεις αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς της, καθώς διαπιστώθηκε εγκεφαλική αιμορραγία.

Στη συνέχεια, υπό το βάρος της προανάκρισης, η μητέρα παραδέχθηκε ότι χτύπησε το μωρό, ενώ βρισκόταν σε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Η ίδια έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης από την ηλικία των τεσσάρων ετών.