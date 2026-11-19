Οι Μητροπολίτες Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος και Ξάνθης κ. Παντελεήμων ευχαρίστησαν από καρδιάς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, γιατί δεν ξεχνά ποτέ τους ανθρώπους της ακριτικής Ελλάδας και στέκεται διαρκώς δίπλα τους με αληθινή αγάπη και φροντίδα. Όπως τόνισαν, το πολύτιμο έργο της «Αποστολής» αγγίζει τις ψυχές όλων, χαρίζοντας δύναμη, παρηγοριά και μια ζεστή αγκαλιά εκεί που χτυπά η καρδιά της πατρίδας.

Μήνα με τον μήνα, πάνω από 10 χρόνια η «Αποστολή» χωρίς καμία διακοπή, στέκεται σταθερά στο πλευρό των οικογενειών της Θράκης και του Έβρου, για να μην είναι οι ακρίτες μας ποτέ μόνοι. Η πολυετής, συστηματική αυτή παρουσία χαρίζει ανακούφιση και ελπίδα στα ακριτικά νοικοκυριά, χτίζοντας μια αδιάρρηκτη αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης εκεί που η ανάγκη συναντά την προσφορά.

Με την ολοκλήρωση της τρέχουσας δράσης στην Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη, προσφέρθηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε 200 ακριτικές οικογένειες, ενώ παράλληλα

διανεμήθηκαν σχολικές τσάντες σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής», Κωνσταντίνος Δήμτσας, δήλωσε: «Είμαστε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, υπό τη μέριμνα του Αρχιεπισκόπου μας κ.

Ιερωνύμου, για να στηρίξουμε τις ακριτικές οικογένειες δείχνοντας στη πράξη ότι μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα της εποχής μας. Παράλληλα να μεταφέρουμε για τις Άγιες Ημέρες που έρχονται, ένα μήνυμα ελπίδας και τη βεβαιότητα ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει».

Η «Αποστολή» και η «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.» συνεχίζουν την κοινή τους προσπάθεια για την ενίσχυση των ακριτικών περιοχών, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η κοινωνική προσφορά μπορεί να κάνει τη διαφορά, δίνοντας ζωή και προοπτική.