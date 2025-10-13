Εκτός Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται από τη Παρασκευή 10/10, ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του, (επίσης αστυνομικός), που κατηγορούνται για την υπόθεση κακοποίησης και βιασμού των ανήλικων παιδιών τους, που σόκαρε το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στη συνεδρίαση του πειθαρχικού της ΕΛ.ΑΣ. ελήθφη η απόφαση να αποταχθούν και οι δύο από το σώμα της αστυνομίας.

Ο αστυνομικός της Βουλής, που είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Τριπόλεως και η αστυνομικός σύζυγος του δεν παρευρέθησαν αλλά εκπροσωπήθηκαν από τους δύο τους συνηγόρους.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο συνήγορος του αστυνομικού Όθωνας Παπαδόπουλος υποστήριξε πως ο εντολέας του αρνείται όλες τις κατηγορίες που του προσάπτουν και πως ουδέποτε βίασε ή κακοποίησε τα ανήλικα παιδιά του.

Όπως φαίνεται όμως, δεν έπεισε τους ανώτατους αξιωματικούς που απαρτίζουν το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό οι οποίοι και «έδειξαν» στον προφυλακιστέο αστυνομικό την πόρτα της εξόδου από το Σώμα.