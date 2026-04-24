Από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης, συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες (23-4-2026) 7 άτομα, ξένης καταγωγής, ηλικίας 24, 31, 37, 39, 46 και 50 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για διακεκριμένες κλοπές καθώς και για ρευματοκλοπή και κλοπή νερού.

Ειδικότερα, κληθέντες αστυνομικοί για επεισόδιο μεταξύ ατόμων, εντόπισαν εντός διαμερίσματος πλήθος δικύκλων, τα οποία αποθήκευαν και αποσυναρμολογούσαν με σκοπό να μεταπωλήσουν τα ανταλλακτικά τους.

Μετά από έρευνα βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-9- ηλεκτρικά μηχανάκια, για -3- εκ των οποίων έχει δηλωθεί κλοπή,

-24- ηλεκτρικά πατίνια,

-15- ποδήλατα,

ηλεκτρικό ποδήλατο,

-21- κινητά τηλέφωνα,

-8- τάμπλετ,

-6- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

-34- ρολόγια,

-11- τηλεοράσεις και

διάφορα κοσμήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.







