Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι της Αργολίδας, καθώς περισσότερα από 100 φλαμίνγκο αναζήτησαν καταφύγιο στον υδροβιότοπο Ναυπλίου-Νέας Κίου εξαιτίας της πρόσφατης σφοδρής κακοκαιρίας.

Το ασυνήθιστα μεγάλο κοπάδι, που απαθανατίστηκε από τις «Αργολικές Ειδήσεις», έδωσε ένα έντονο ροζ χρώμα στο γκρίζο τοπίο, χάρη στις καροτενοειδείς ουσίες που προσλαμβάνουν τα πτηνά από τη διατροφή τους στα ρηχά νερά.

Αν και η περιοχή αποτελεί συνήθη σταθμό ξεκούρασης για μικρότερες ομάδες, τα έντονα καιρικά φαινόμενα καθήλωσαν μαζικά το πολυπληθές σμήνος, χαρίζοντας μια μοναδική εικόνα της φύσης λίγο πριν τα πτηνά ανακτήσουν τις δυνάμεις τους για να συνεχίσουν το μεταναστευτικό τους ταξίδι.