Πλήθος κόσμου κατακλύζει και φέτος την διάσημη παραλία «Ιταλίδα» στα Κουφονήσια, που παρά τις προσπάθειες των τοπικών φορέων να την προστατεύσουν από ξαπλώστρες, ομπρέλες και beach bar, το θέαμα κάθε άλλο παρά «απάτητη» ακτή θυμίζει.

Όπως γράφουν κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η παραλία και φέτος μάλλον προσομοιάζει σε κίνηση με την… πλατεία Συντάγματος. Το βίντεο που ανάρτησαν άλλωστε, είναι ενδεικτικό όσων συμβαίνουν: