«Πλώρη» για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης βάζουν σήμερα οι αγρότες, με σκοπό να το αποκλείσουν συμβολικά.

Το ραντεβού δίνεται στις 10:00 το πρωί στο μπλόκο των Μαλγάρων από όπου αγρότες από όλες τις περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας θα ξεκινήσουν προς το Λιμάνι της πόλης.

Αγρότες από τα μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια και στο Δερβένι, είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στο Λιμάνι ακόμη και με τα πόδια αν δεν τους επιτραπεί να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους μέσα από την πόλη.

«Εκκρεμεί μια συμφωνία με την αστυνομία για το αν θα πάρουμε κι εμείς γεωργικά μηχανήματα ή αν θα είμαστε όλοι με τα πόδια. Δεν θέλουμε, όπως καταλαβαίνετε, να ταλαιπωρήσουμε την πόλη και τον κόσμο», ανέφερε ο Ιωάννης Βογιατζής, μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Στόχος τους να αποκλείσουν το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης ώστε να τονίσουν τα αιτήματά τους για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.

Με πούλμαν από τα μπλόκα της Καστοριάς, της Κοζάνης και των Γρεβενών

Ένα κομβόι από πούλμαν με αγρότες και αγροτικά οχήματα από Καστοριά, Γρεβενά και Κοζάνη θα ξεκινήσει στις 09:00 το πρωί. Περίπου στις 11.30 θα φτάσουν στον κόμβο των Μαλγάρων για να κινηθούν με τους υπόλοιπους αγρότες προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, στις 9:30 αγρότες προγραμματίζουν προσυγκέντρωση στο Δερβένι και θα ξεκινήσουν κατά τις 10:30 προς το λιμάνι με ιδιωτικά ΙΧ. Στο λιμάνι θα βρεθούν επίσης και αγρότες από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Στην κινητοποίηση θα μετάσχουν και αγρότες από το μπλόκο της Θεσσαλίας με ΙΧ καθώς και από Ημαθία, Πέλλα και από άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση και από εργατικά σωματεία και κοινωνικούς φορείς που στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών.

Ατελέσφορη η συνάντηση των Κρητικών με τον Κώστα Χατζηδάκη

Την ίδια ώρα, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Η συνάντηση θα συνεχιστεί στις 10:00 το πρωί, αφού και από τις δύο πλευρές επιχειρείται να υπάρξει μια συμφωνία, που ωστόσο προαπαιτεί την επίλυση τεχνικών θεμάτων.

Οι περαιτέρω κινήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης θα αποφασιστούν μετά το πέρας της νέας σημερινής συνάντησης.

Έχυσαν γάλα στην Καβάλα

Χθες αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Θεσπρωτίας και της Καβάλας προχώρησαν σε νέες κινητοποιήσεις. Αγροτοκτηνοτρόφοι της Καβάλας πέταξαν γάλα, άχυρα, σταφύλια και τομάτες στην είσοδο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ αγροτοκτηνοτρόφοι της Θεσπρωτίας επιχείρησαν να αποκλείσουν συμβολικά το διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν δύο φραγμούς στο διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου περιπολικό κάθετα στον δρόμο απέκοψε τον δρόμο των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Τελικά, οι αγροτοκτηνοτρόφοι απέκλεισαν συμβολικά το ένα από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας οδού.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Μαυροδένδρι Κοζάνης προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παραμένουμε αμετακίνητοι στις θέσεις μας δηλώνουν οι αγρότες της κεντρικής Εύβοιας, που για τον σκοπό αυτό προχώρησαν χθες σε αποκλεισμό της νέας γέφυρας της Χαλκίδας, για περίπου μία ώρα το πρωί και μία ώρα το απόγευμα.

Πανελλαδικός συντονισμός των κινητοποιήσεων στη Νίκαια

Ειδική σύσκεψη προγραμματίζεται, αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο της Νίκαιας Λάρισας, όπου εκπρόσωποι από τα 50 περίπου εγάλα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα θα μετάσχουν για να αποφασίσουν την περαιτέρω πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, Thestival, Typosthes και ΑΠΕ