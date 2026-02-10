Ανεβάζουν «στροφές» οι αγρότες ενόψει του μεγάλου συλλαλητηρίου της Παρασκευής στην Αθήνα, προχωρώντας σε νέες δυναμικές παρεμβάσεις με τα τρακτέρ τους σε σειρά πόλεων της περιφέρειας.

Σήμερα το μεσημέρι, είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους, κατά την οποία αναμένεται να παρουσιαστεί το εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας, μαζί με πακέτο μέτρων για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του κλάδου.

Σε Λάρισα, Βόρεια Ελλάδα, Ηλεία και Κρήτη πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις με βασικά αιτήματα την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και την οικονομική στήριξη λόγω της ευλογιάς.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στην προετοιμασία για το παναγροτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, με τους αγρότες να έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στην πρωτεύουσα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σε αυτό το πλαίσιο, στη Λάρισα αγρότες κατέβασαν τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της πόλης, υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα στη Νίκαια και εισηγήθηκε τη διοργάνωση τοπικών συλλαλητηρίων σε όλη τη χώρα.

Με το σύνθημα «η υπομονή τελείωσε», αγρότες και κτηνοτρόφοι του Μπλόκου του Προμαχώνα παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το Διοικητήριο, στο κέντρο των Σερρών, στέλνοντας μήνυμα κλιμάκωσης προς την κυβέρνηση.

Παράλληλα, παραγωγοί από τη Βόρεια Ελλάδα συμμετείχαν σε μηχανοκίνητες πορείες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ακολουθώντας τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αγρότες του μπλόκου της Σιάτιστας πραγματοποίησαν τη Δευτέρα μηχανοκίνητη πορεία μέσα στην πόλη των Γρεβενών.

Κινητοποίηση έγινε και στην Ηλεία, όπου αγρότες συγκεντρώθηκαν στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο, ενώ αντίστοιχη δράση πραγματοποιήθηκε στο Αμύνταιο.

Εκεί, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας προχώρησαν σε μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ και συγκέντρωση στην πόλη, το πρωί της Δευτέρας.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Στην Κρήτη, οι αγρότες απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση στο λιμάνι της Σούδας την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα, ενώ την ίδια ημέρα, στις 9:00 το βράδυ, αναχωρούν από τα Χανιά με πλοίο προκειμένου να μεταβούν στην Αθήνα για το συλλαλητήριο.

Ρύθμιση για το αφορολόγητο πετρέλαιο

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να είναι έτοιμη η νομοθετική ρύθμιση για το αφορολόγητο πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, ενώ παράλληλα προωθείται ρύθμιση για 100% αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και άλλα μέτρα.

Τα παραπάνω ανέφερε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Κώστας Τσιάρας, υπογραμμίζοντας ότι το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι «να ξαναχτιστεί σε υγιείς βάσεις η ελληνική κτηνοτροφία, με την παραγωγική δυναμική που της αξίζει».

Με πληροφορίες από: ΕΡΤ News