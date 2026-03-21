Περισσότεροι από 2.000 Τούρκοι τουρίστες έφτασαν στη Μυτιλήνη για να γιορτάσουν το Μπαϊράμι. Οι Τούρκοι επισκέπτες αγνοώντας τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες – είχε απαγορευτικό απόπλου – έφτασαν στη Λέσβο με τα πλοιάρια της γραμμής από το Αϊβαλί και γέμισαν ασφυκτικά τα ξενοδοχεία της Μυτιλήνης.

Χθες το βράδυ ξεφάντωσαν στο Mythicalcoast όπου τους είχαν ετοιμάσει μία Ελληνική βραδιά με νησιώτικους μεζέδες, μουσική και τραγούδια και πολύ χορό.

Σήμερα το πρωί ο δημοσιογράφος Γιάννης Συνάνης έκανε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή του ΣΚΑΙ “Καλημέρα” με την Φαίη Μαυραγάνη από το ξενοδοχείο όπου πραγματοποιήθηκε το χθεσινό τρικούβερτο γλέντι.

Στο στούντιο βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος για μία ακόμα φορά έγινε ο καλύτερος διαφημιστής της Λέσβου με τα όσα είπε για το νησί μας και για τις θερμοπηγές “Ιπποκράτης” του Πολιχνίτου ενώ δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά και για τον αφδώδη πυρετο που έχει πλήξει τη Λέσβο.

