Αποζημίωση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, για το θάνατο 61χρονης που έκανε το εμβόλιο Vaxzevria της εταιρείας AstraZeneca κατά του Covid-19, επιδικάστηκε με απόφαση Δικαστηρίου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνιστά μία απόφαση – ορόσημο για την Ελληνική Δικαιοσύνη, καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά, τη σύνδεση μεταξύ του εμβολιασμού με το εμβόλιο Vaxzevria, της AstraZeneca, και θανάτων από Covid-19.

Εμφάνισε πυρετό, τη δεύτερη ημέρα μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης

Η γυναίκα, ηλικίας 61 ετών, εμβολιάστηκε σε Κέντρο Υγείας στην περιοχή του Πειραιά, με το εμβόλιο Vaxzevria της εταιρείας AstraZeneca, κατά του COVID-19, στις 22 Φεβρουαρίου 2021 (α΄ δόση), στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού.

Μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης, η ασθενής εμφάνισε τη δεύτερη ημέρα πυρετό, ο οποίος υποχώρησε σύντομα.

Ωστόσο, στις 2/3/2021, παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα, όπως πονοκέφαλο, θολή όραση και μυϊκή αδυναμία, τα οποία την ανάγκασαν να αναζητήσει ιατρική βοήθεια.

Εισαγωγή της γυναίκας στη ΜΕΘ, με θρομβοπενία

Στις 4 Μαρτίου 2021, η ασθενής εισήχθη στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας της Νευρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. «Γεώργιος Γεννηματάς», με συμπτώματα δυσαρθρίας και μείωσης της μυϊκής ισχύος του αριστερού κάτω άκρου.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, διαπιστώθηκε ότι υπέφερε από θρομβοπενία, που ήταν μία από τις ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου.

Η θρομβοπενία οδήγησε στην αναστολή της θρομβόλυσης, και απαιτήθηκαν καθημερινές μεταγγίσεις αιμοπεταλίων, σε μία προσπάθεια να υπάρξει αποκατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά τη λήψη του εμβολίου, η θανούσα παρουσίασε θρόμβο στις καρωτίδες και τη μηριαία αρτηρία, γεγονός που προκάλεσε ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Επίσης, λόγω θρόμβωσης της μηριαίας αρτηρίας του αριστερού κάτω άκρου εισήχθη την 14.3.2021 στο χειρουργείο και υποβλήθηκε σε αναγκαστικό ακρωτηριασμό του κάτω άκρου της, και τελικά, την 21.3.2021, η γυναίκα απεβίωσε.

To συγκεκριμένο περιστατικό καταγράφηκε στη βάση δεδομένων της Κίτρινης Κάρτας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του συστήματος, δηλαδή, που παρακολουθεί τις ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων στην Ελλάδα.

Η αναφορά στην Κίτρινη Κάρτα ήταν με την ένδειξη «probable» (πιθανή), υποδεικνύοντας ότι το περιστατικό θεωρείται πιθανώς συνδεδεμένο με τη χορήγηση του εμβολίου Vaxzevria, σύμφωνα με τα κλινικά δεδομένα που υπήρχαν τη στιγμή της αναφοράς και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ του εμβολιασμού και της εμφάνισης των συμπτωμάτων (10 ημέρες).

β) Την εμφάνιση ασυνήθιστων θρομβώσεων και μάλιστα σε δύο (2) διαφορετικές θέσεις.

γ) Την εμφάνιση σοβαρής θρομβoπενίας, ταυτόχρονα με την εμφάνιση των θρομβώσεων.

δ) Το γεγονός ότι από τον συνολικό έλεγχο, δεν προέκυπτε ένδειξη άλλου νοσήματος, που θα μπορούσε να δικαιολογήσει αυτή την κλινική εικόνα.

Το σκεπτικό της απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, ενώπιον του οποίου κατετέθη αγωγή αποζημίωσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τον σύζυγο και τα δύο τέκνα της, έκρινε ότι η αιτία του θανάτου ήταν το σύνδρομο θρόμβωσης με θρομβοπενία, μία επικίνδυνη ανεπιθύμητη ενέργεια του εμβολίου Vaxzevria.

Η σύνδεση αυτή ενισχύθηκε από το γεγονός ότι η θανούσα δεν είχε άλλες υποκείμενες παθήσεις που να εξηγούν την εμφάνιση των συγκεκριμένων συμπτωμάτων και τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής της.

Έτσι η χρονική εγγύτητα των συμπτωμάτων με τον εμβολιασμό, καθιστά σαφή τη σύνδεση μεταξύ του εμβολίου και των παρενεργειών.

Η απόφαση του Δικαστηρίου, αναγνώρισε την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την κυκλοφορία του εμβολίου στην αγορά και επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες Αρχές δεν προειδοποίησαν επαρκώς για τις σπάνιες, αλλά δυνητικά θανατηφόρες παρενέργειές του.

Το Δικαστήριο με την υπ’ αριθμ. Α11407/2025 απόφασή του επιδίκασε αποζημίωση για την ψυχική οδύνη των συγγενών της θανούσας, καταβάλλοντας αποζημίωση τόσο στον πρώτο ενάγοντα σύζυγό της εν ζωή, όσο και σε κάθε έναν από τους άλλους δύο ενάγοντες (τέκνα της), αναγνωρίζοντας την ένταση της ψυχικής οδύνης και τον πόνο που υπέστησαν από την απώλεια της αγαπημένης τους.

Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς αναγνωρίζει τη σύνδεση μεταξύ του εμβολιασμού με το εμβόλιο Vaxzevria της εταιρείας AstraZeneca κατά του COVID-19 και του θανάτου της 61χρονης, καθώς και τις επικίνδυνες συνέπειες του εμβολίου, που παρά την έγκρισή του από τις αρμόδιες Αρχές, ενέχει σοβαρές και δυνητικά θανατηφόρες παρενέργειες.

Άλλες τρεις αγωγές έχουν κατατεθεί και αναμένεται να συζητηθούν εντός του Δεκεμβρίου

Όπως είπε στη «Ζούγκλα» ο συνήγορος των συγγενών της 61χρονης, Νίκος Διαλυνάς, έχουν κατατεθεί άλλες τρεις αγωγές για παρενέργειες από εμβόλια για τον Covid, διαφορετικών εταιρειών, που αναμένεται να συζητηθούν μέσα στον Δεκέμβριο.

Οι αγωγές αυτές προέρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας, και όχι μόνο την Αττική, και αφορούν σε νεαρά άτομα, ηλικίας 20-25 ετών.

Οι ενάγοντες εμφανίζουν παρενέργειες που τους έχουν προκαλέσει μόνιμη αναπηρία και εμφάνιση εκτεταμένων θρομβώσεων, καθιστώντας ουσιαστικά αυτά τα άτομα ανήμπορα.

Τι δήλωσε στη «Ζούγκλα» ο συνήγορος των εναγομένων, Νίκος Διαλυνάς

Ο συνήγορος των συγγενών της 61χρονης γυναίκας, Νίκος Διαλυνάς, μίλησε στη «Ζούγκλα» για τη δικαστική απόφαση που δικαιώνει τους συγγενείς της, επιδικάζοντάς τους αποζημίωση για παρενέργειες λόγω του εμβολίου της Astrazeneca.

Όπως αναφέρει επίσης ο κ. Διαλυνάς, η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση ανοίγει το δρόμο και σε άλλα θύματα που έχουν υποστεί παρενέργειες λόγω των εμβολίων, προκειμένου να διεκδικήσουν αποζημίωση ως ανταπόδοση.

