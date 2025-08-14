Στις 12 Αυγούστου 2025, ένα εξαντλημένο όρνιο (Gyps fulvus) εντοπίστηκε να προσγειώνεται στην παραλία της Γεωργιούπολης, σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από τον φυσικό του βιότοπο, τις ορεινές περιοχές της Μαδάρας.

Το περιστατικό προκάλεσε εύλογη ανησυχία, καθώς πρόκειται για είδος μεγάλου αρπακτικού πτηνού, που σπανίως παρατηρείται σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Το όρνιο, γνωστό και ως γυπαετός ή ασπροπάρης, ανήκει στα πτωματοφάγα αρπακτικά και παίζει κρίσιμο ρόλο στο οικοσύστημα, ως «καθαριστής της φύσης».

Είναι προστατευόμενο είδος, με πληθυσμούς, που διατηρούνται κυρίως σε απομονωμένες ορεινές περιοχές της Κρήτης.

Τη φροντίδα του ζώου ανέλαβε άμεσα το αρμόδιο Δασαρχείο, το οποίο κλήθηκε επί τόπου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εξάντληση ή αποπροσανατολισμό, πιθανώς λόγω υψηλών θερμοκρασιών ή έλλειψης τροφής.