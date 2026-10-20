Σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται από το μεσημέρι της Τρίτης (20/10) στη Λεωφόρο Κηφισού, εξαιτίας καραμπόλας πέντε οχημάτων.

Σύμφωνα με την Τροχαία, το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο ύψος της οδού Αχαρνών, στη Νέα Χαλκηδόνα.

Εξαιτίας της σύγκρουσης, η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις, με το μποτιλιάρισμα να ξεκινά από το ύψος της Καλλιθέας και να φτάνει έως τη Νέα Ιωνία.

Προβλήματα παρατηρούνται την ίδια ώρα και στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού (προς Πειραιά), με τις ουρές των οχημάτων να εκτείνονται από τη Λυκόβρυση μέχρι τη Μεταμόρφωση.

Παράλληλα, μεγάλα κυκλοφοριακά ζητήματα εντοπίζονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Ασπρόπυργο.