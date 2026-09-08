Νέο περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο Α’ κτήριο και ξήλωσε πλήρως το νεοεγκατεστημένο σύστημα ελέγχου και καταγραφής εισόδου των οικοτρόφων.

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε παρουσία του φύλακα του κτηρίου, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Ελληνική Αστυνομία.

Με αυστηρή δήλωσή του, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου καταδίκασε την επίθεση, ξεκαθαρίζοντας ότι το σύστημα θα αποκατασταθεί άμεσα και ότι η Πολιτεία δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε βίαιες ομάδες.

Η έφοδος και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κουκουλοφόροι έδρασαν, αδιαφορώντας για την παρουσία του φύλακα του κτηρίου που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Αμέσως μόλις οι δράστες ολοκλήρωσαν τις φθορές και τράπηκαν σε φυγή, ο φύλακας ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που συνέλεξαν στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ διεξάγονται εκτεταμένες έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Το σύστημα ελέγχου πρόκειται να επανατοποθετηθεί χωρίς καθυστέρηση.

Νίκος Παπαϊωάννου: «Οι εστίες δεν θα παραμείνουν ξέφραγο αμπέλι»

Το περιστατικό σχολίασε με δήλωσή του ο Υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος χαρακτήρισε την ενέργεια ως ευθεία επίθεση στην ασφάλεια των ίδιων των φοιτητών.

«Οι φοιτητικές εστίες είναι πράγματι το σπίτι των φοιτητών. Ακριβώς γι’ αυτό, οι άνθρωποι που ζουν εκεί δικαιούνται ασφάλεια και προστασία από την ανεξέλεγκτη είσοδο τρίτων. Το ξήλωμα του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης από κουκουλοφόρους δεν είναι πολιτική παρέμβαση. Είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων», σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου.

Ο Υφυπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι η Πολιτεία και το ΑΠΘ δεν πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω από τον σχεδιασμό για την ασφάλεια των Ιδρυμάτων:

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Η Πολιτεία και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές και στους εργαζομένους τους, όχι σε μικρές ομάδες που επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες καταστρέφοντας δημόσια περιουσία», κατέληξε.