Ένα απίστευτο περιστατικό σημάδεψε στον Άραξο την πρώτη προσγείωση του αεροσκάφους της TUI, με το όνομα «Patra», καθώς έπεσε η σκάλα επιβίβασης που είχαν ανέβει οι δημοσιογράφοι για να καλύψουν φωτογραφικά το γεγονός με αποτέλεσμα να βρεθούν στο έδαφος και ορισμένοι να τραυματιστούν.

Τρία άτομα, μια δημοσιογράφος από την Αθήνα, ένας εικονολήπτης και ένας Πατρινός φωτορεπόρτερ, από την πτώση στο έδαφος υπέστησαν κακώσεις στα άκρα και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ υπέστησαν μικροτραυματισμούς και δεν χρειάστηκε η μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Επικράτησε σύγχυση και μεγάλη αναστάτωση στο σημείο, ενώ άμεσα έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Πως σημειώθηκε το συμβάν

Το συμβάν εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την άφιξη πτήσης της TUI όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε από δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ να ανέβουν σε σκάλα επιβίβασης προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη λήψη.

Περίπου 10 με 15 άτομα βρέθηκαν συγκεντρωμένα πάνω σε εξοπλισμό που δεν ήταν κατάλληλος για τέτοια χρήση, με αποτέλεσμα η σκάλα να υποχωρήσει.

Από την πτώση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ η εκδήλωση διακόπηκε μέσα σε κλίμα αναστάτωσης.

Σύμφγωνα με πληροφορίες, παρά το περιστατικό, υπήρξε προσπάθεια να συνεχιστεί το πρόγραμμα και να πραγματοποιηθεί αναμνηστική φωτογράφιση, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις. Οι παρευρισκόμενοι επίσημοι φέρεται να αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, θεωρώντας ακατάλληλη μια τέτοια κίνηση υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς σημειώθηκε παρουσία επισήμων, μεταξύ των οποίων ο πρέσβης της Γερμανίας Andreas Kindl και η πρόεδρος του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά, δημιουργώντας μια εικόνα που κάθε άλλο παρά θετική είναι για την τουριστική εικόνα της χώρας.

Πηγή: tempo24.news