Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από συρμό του Προαστιακού στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο συρμός πραγματοποιούσε τη διαδρομή προς Ζευγολατιό.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

Άμεσα κλήθηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αφού έλαβε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου επίσημα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Πηγή: Korinthos TV