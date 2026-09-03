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Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από συρμό του Προαστιακού στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο συρμός πραγματοποιούσε τη διαδρομή προς Ζευγολατιό.
Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026
Άμεσα κλήθηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αφού έλαβε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου επίσημα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.
Πηγή: Korinthos TV