Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στον κινητήρα μεταγωγικού λεωφορείου που μετέφερε κρατούμενους και κινούνταν στην Εθνική Οδό Αθηνών–Τριπόλεως.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 112ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας.

Μόλις έγινε αντιληπτή η φωτιά, το όχημα ακινητοποιήθηκε άμεσα και οι κρατούμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, οι οποίες προχώρησαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Διερευνώνται τα αίτια

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στον κινητήρα του μεταγωγικού λεωφορείου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.