Μεγάλα λαβράκια αναμένεται να εντοπίσει η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μετά την εντολή του προέδρου της Χαράλαμπου Βουρλιώτη, να πραγματοποιηθεί εξονυχιστικός έλεγχος με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού, που θα κάνει «φύλλο και φτερό» όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν καίριες θέσεις στις Πολεοδομίες από το ένα άκρο της Ελλάδος μέχρι το άλλο.

Στο στόχαστρο της Αρχής, έχουν ήδη μπει όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συνάδελφοί τους σε όλες τις Πολεοδομίες της χώρας. Ο «ασκός του Αιόλου» άνοιξε ακριβώς με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος σε πολεοδομίες.

«Σφραγίσθηκαν» 4 θυρίδες, δεσμεύθηκαν δεκάδες ακίνητα

Συγκεκριμένα στην εξεταζόμενη υπόθεση με τις Πολεοδομίες, έχουν εντοπιστεί από την Αρχή, δεκάδες ακίνητα και τέσσερις θυρίδες σε τράπεζες με άγνωστο περιεχόμενο όπως και αυτοκίνητα, για τα οποία επίσης δόθηκε εντολή δέσμευσής τους.

Η μία περίπτωση αφορά την υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με την εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του Δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η Αρχή εντόπισε περισσότερα από δέκα ακίνητα, πολλά αυτοκίνητα και τις τέσσερις θυρίδες σε τράπεζες με το άγνωστο περιεχόμενο, οι οποίες «σφραγίσθηκαν».

Ο φαρμακοποιός με τα 2,5 εκατ. ευρώ

Η έτερη περίπτωση δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, αφορά τον 51χρονο φαρμακοποιό από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα στο Χαλάνδρι και αφέθηκε ελεύθερος, για την υπόθεση με τα νοθευμένα φάρμακα, καθώς η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε, είχε μετατρέψει το υπόγειο του φαρμακείου του σε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παρασκευής φαρμάκων, λειτουργώντας χωρίς καμία απολύτως άδεια ή τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών κανόνων.

Για τη διαδικασία της παραγωγής συνεργάζονταν περίπου 10 άτομα, ανάμεσα στα οποία υπήρχε και επιστημονικό προσωπικό (ειδικότερα βιολόγοι). Η διοχέτευση των σκευασμάτων στην αγορά γινόταν είτε απευθείας από το φαρμακείο του 51χρονου, είτε σε επίπεδο χονδρικής μέσω μιας εταιρείας που δεν διέθετε τη σχετική άδεια εμπορίας.

Ο 51χρονος φαρμακοποιός του Χαλανδρίου επί δύο και πλέον χρόνια βάφτιζε τα παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα ως “Συμπληρώματα διατροφής”, με τις Αρχές να ανακαλύπτουν ότι είχε αποστείλει χιλιάδες πακέτα παράνομων σκευασμάτων, κυρίως στο εξωτερικό.

Ελέγχονται οι προϊστάμενοι και οι συγγενείς των εμπλεκόμενων για ακίνητα και μετρητά

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα ο έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεν θα σταματήσει στα πρόσωπα – υπαλλήλους και στελέχη των Πολεοδομιών, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα.

Θα ελεγχθούν εξονυχιστικά οι φορολογικές τους δηλώσεις, οι δηλώσεις πόθεν-έσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν όπως και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Επιπλέον, θα ελέγχονται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος.

«Πρόκειται για μία τεράστια εκ των πραγμάτων έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε καίριες θέσεις για να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους», έλεγαν χαρακτηριστικά αρμόδιες πηγές γνωρίζοντας πολύ καλά το βαθμό δυσκολίας του εγχειρήματος.

Για το λόγο αυτό για κάθε μία Πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος εάν εντοπίζονται ενδείξεις θα σχηματίζεται αυτοτελές πόρισμα το οποίο σε περίπτωση που θα προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ τα ύποπτα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία θα δεσμεύονται.

Ήδη μάλιστα σε ό,τι αφορά τους έξι προσωρινά κρατούμενους στην τελευταία ποινική υπόθεση, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης εντόπισε ακίνητα και μετρητά για τα οποία έχει δώσει εντολή δέσμευσης.

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