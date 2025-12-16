Ο Αρχιπτέραρχος Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον προειδοποιεί για τον αυξανόμενο κίνδυνο μιας σύγκρουσης με τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προετοιμασίας των Βρετανών πολιτών και της κοινωνίας για τις επιπτώσεις του πολέμου.

Κίνδυνος και στρατιωτική ενίσχυση

Σε μια σπάνια και άμεση δημόσια παρέμβαση, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε ότι η διεθνής ασφάλεια βρίσκεται στο πιο επικίνδυνο σημείο των τελευταίων δεκαετιών, με τη Ρωσία να ενισχύει συνεχώς τη στρατιωτική της ισχύ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει σκληραγωγήσει τις ρωσικές δυνάμεις, αυξάνοντας την ανησυχία για την αποσταθεροποίηση της Ευρώπης.

Ολόκληρη η κοινωνία να προετοιμαστεί

Ο Σερ Νάιτον δήλωσε ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Βρετανίας, επισημαίνοντας ότι δεν αρκεί μόνο η ενίσχυση του στρατού. Οι Βρετανοί πρέπει να κατανοήσουν τις πραγματικές απειλές και να είναι έτοιμοι για «μια σειρά πραγματικών απειλών» που θα επηρεάσουν την καθημερινότητά τους.

UK general tells Britain’s ‘SONS and DAUGHTERS’ to prepare for war with Russia

“More families will know what SACRIFICE for our nation means,” Air Chief Marshal Sir Richard Knighton warned in a scaremongering address pic.twitter.com/XHopvxJCgC — Sprinter Press (@SprinterPress) December 16, 2025

Πέρα από την αύξηση των αμυντικών δαπανών, η Βρετανία πρέπει να αναβαθμίσει την αμυντική της βιομηχανία, να αναπτύξει κρίσιμες δεξιότητες και να ενισχύσει τις κοινωνικές και υποδομικές αντοχές. Η σύγκρουση, αν συμβεί, δεν θα περιοριστεί μόνο στον στρατό, αλλά θα επηρεάσει και τα νοικοκυριά, με πολλές οικογένειες να γνωρίσουν το τίμημα του πολέμου και τις θυσίες για την πατρίδα.

Μικρή πιθανότητα άμεσης ρωσικής επίθεσης

Παρά την εκτίμηση ότι η πιθανότητα μιας άμεσης ρωσικής επίθεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μικρή (περίπου 5%), η αυξανόμενη τάση της Ρωσίας να επιδεινώνει τις σχέσεις με τη Δύση δημιουργεί ανησυχίες για το μέλλον. Η αυξημένη στρατιωτική ισχύς της Ρωσίας, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές απειλές.

Ρωσία: Αναβάθμιση στρατιωτικής ισχύος και πυρηνική απειλή

Η Ρωσία αναπτύσσει νέες αποσταθεροποιητικές στρατηγικές, όπως πυρηνικά όπλα και στρατηγικές πυραύλους, ενώ αυξάνει συνεχώς τις αμυντικές της δαπάνες. Ο Σερ Νάιτον εξέφρασε ανησυχία για την αυξανόμενη σκληρή ισχύ της Ρωσίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντική αποσταθεροποίηση, ενώ σημείωσε ότι η Ρωσία στοχεύει στη διάσπαση και καταστροφή του ΝΑΤΟ.

UK’s ‘sons and daughters’ need to be ready to fight, amid growing Russian threat, says head of armed forces Read more 🔗 https://t.co/McERLQcxfB — Sky News (@SkyNews) December 15, 2025

Εκτός από τη Βρετανία, και άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Πολωνία, έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για αύξηση των αμυντικών τους δαπανών. Ο Σερ Νάιτον επεσήμανε επίσης την επιστροφή της εθνικής θητείας στη Γαλλία και τη Γερμανία, ως ένδειξη της ανάγκης για άμεση και ενδεχόμενη αύξηση της στρατιωτικής ετοιμότητας στην Ευρώπη.

Ο επικεφαλής των Βρετανικών ενόπλων δυνάμεων καταλήγει στην προειδοποίηση ότι η κοινωνία πρέπει να είναι προετοιμασμένη και να κατανοεί πλήρως τις θυσίες που μπορεί να απαιτηθούν, καθώς οι πιθανότητες σύγκρουσης συνεχώς αυξάνονται.