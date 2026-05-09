Την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου στην Ελλάδα επισκέφθηκε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Kύπρου, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, προκειμένου να ενημερώσει τους σπουδαστές για τον ρόλο και τη στρατηγική σημασία του σώματος.

Πιο συγκεκριμένα κατά την παρουσίασή του ο Αντιστράτηγος ανέλυσε διεξοδικά την αποστολή και την οργανωτική δομή της Εθνικής Φρουράς, αναδεικνύοντας το πολυεπίπεδο έργο και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις σύγχρονες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας που διαμορφώνονται στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό περιβάλλον της Μέσης Ανατολής.

Υπογράμμισε ακόμα την κρίσιμη ανάγκη για την καλλιέργεια βαθιάς στρατηγικής σκέψης από τα μελλοντικά ηγετικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι η διαρκής αναπροσαρμογή των αμυντικών σχεδιασμών αποτελεί μονόδρομο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεχών ανακατατάξεων.

Η ομιλία ολοκληρώθηκε με την επισήμανση ότι η ετοιμότητα και η ευελιξία απέναντι στις νέες απειλές διασφαλίζουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό αποτρεπτικό χαρακτήρα και τη διακλαδική συνεργασία που διέπει τις αμυντικές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου.