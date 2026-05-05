Στις δομικές αλλαγές του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας και στον κομβικό ρόλο της τεχνολογικής καινοτομίας επικεντρώθηκε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, κατά την ομιλία του στο DEFEA Conference 2026.

Το συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποτελεί την κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου για την άμυνα και την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο Στρατηγός Χούπης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «η έννοια της ασφάλειας στον 21ο αιώνα έχει επαναπροσδιοριστεί».

«Τα κράτη πλέον δεν αντιμετωπίζουν μόνο γραμμικές απειλές, αλλά ένα σύνθετο πλέγμα από υβριδικές επιθέσεις, κυβερνοαπειλές και τη χρήση τεράστιου όγκου πληροφοριών», πρόσθεσε.

«Η ασφάλεια καθίσταται πολυεπίπεδη, δικτυοκεντρική και πολυχωρική», σημείωσε, τονίζοντας ότι η αποτρεπτική ισχύς συνδέεται πλέον άρρηκτα με την ταχύτητα ενσωμάτωσης τεχνολογικών λύσεων στο πεδίο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση του αμυντικού οικοσυστήματος με τις νεοφυείς (startups) και ταχέως αναπτυσσόμενες (scaleups) επιχειρήσεις. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ξεκαθάρισε ότι οι εταιρείες αυτές δεν είναι απλοί προμηθευτές, αλλά «στρατηγικοί εταίροι» που καλύπτουν το κενό ανάμεσα στην ιδέα και την επιχειρησιακή υλοποίηση.

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αρχηγός αναφέρθηκε στην «Ατζέντα 2030», η οποία προωθεί:

Την ψηφιακή μετεξέλιξη και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Τα αυτόνομα και μη επανδρωμένα συστήματα.

Τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Τη συγκρότηση του ΣΤ΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ για τη Μετεξέλιξη και την Αμυντική Τεχνολογία.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε η συγκρότηση «Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας», το οποίο θα λειτουργεί ως θεσμική γέφυρα για τη μετατροπή των πρωτοτύπων σε πιστοποιημένα αμυντικά προϊόντα.