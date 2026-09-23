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Επισκέψεις στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου καθώς και στο Αρχηγείο Στόλου πραγματοποίησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών επαφών με την στρατιωτική ηγεσία.

Αντικείμενο των συναντήσεων ήταν η αρχική ενημέρωση για τον σχεδιασμό της Τακτικής Άσκησης Άνευ Στρατευμάτων με την κωδική ονομασία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 26».

Η συγκεκριμένη διακλαδική άσκηση έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

Στους σχεδιασμούς προβλέπεται η ενεργός συμμετοχή και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς του πολιτικού τομέα.

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