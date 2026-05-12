Στην ετήσια Σύνοδο Αρχηγών Ναυτικού Ευρωπαϊκών Κρατών (CHENS 2026), που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη συμμετείχε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας. Η Σύνοδος αποτελεί το κορυφαίο forum επικοινωνίας για την ενίσχυση της ναυτικής συνεργασίας στην Ευρώπη, προσφέροντας το έδαφος για στρατηγικές διαβουλεύσεις και ανταλλαγή απόψεων σε ανώτατο επίπεδο.

Το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, «Εξέλιξη των Θαλάσσιων Σεναρίων: Όραμα και Συνέπειες για τις Ναυτικές Δυνάμεις», έδωσε την ευκαιρία στον Έλληνα Αρχηγό να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την παρέμβασή του, ο Αντιναύαρχος Κατάρας υπογράμμισε την άμεση ανταπόκριση των ευρωπαϊκών ναυτικών δυνάμεων για την παροχή συνδρομής ασφαλείας στην Κυπριακή Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως έμπρακτη απόδειξη της ενότητας και της κοινής στρατηγικής αντίληψης στην ΕΕ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ενότητα για την ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό. Εκεί, ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «Ασπίδες», Υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης, παρουσίασε τα πολύτιμα επιχειρησιακά διδάγματα από την εξέλιξη της επιχείρησης, η οποία αποτελεί κεντρικό πυλώνα για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και των ευρωπαϊκών συμφερόντων στην περιοχή.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Αρχηγός ΓΕΝ πραγματοποίησε μια σειρά από σημαντικές επαφές, επιβεβαιώνοντας το κύρος του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Μεταξύ άλλων, είχε συνάντηση με την Ισπανίδα Υπουργό Άμυνας, Margarita Robles, καθώς και κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον Αμερικανό Ναύαρχο George M. Wikoff (διοικητή των Ναυτικών Δυνάμεων ΗΠΑ σε Ευρώπη και Αφρική) και τον Γάλλο ομόλογό του, Αντιναύαρχο Nicolas Vajour. Οι συζητήσεις επεκτάθηκαν και σε διμερές επίπεδο με τους Αρχηγούς Ναυτικού της Αγγλίας, της Πορτογαλίας, της Εσθονίας και της Γερμανίας, εστιάζοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας και στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με την επίσημη υποδοχή των Αρχηγών από τον Βασιλιά της Ισπανίας, Φίλιππο ΣΤ’, στο Βασιλικό Παλάτι της Μαδρίτης. Οι εργασίες της CHENS 2026 έθεσαν τις βάσεις για τις επόμενες ναυτικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης, ενώ η σκυτάλη για τη διοργάνωση της Συνόδου CHENS 2027 παραδόθηκε στη Λιθουανία.