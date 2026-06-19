Τις σύγχρονες στρατηγικές κατευθύνσεις και το όραμα για την εξέλιξη των χερσαίων δυνάμεων είχε την ευκαιρία να αναπτύξει ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αρχηγός ΓΕΣ βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, όπου απευθύνθηκε στους σπουδαστές της 23ης εκπαιδευτικής σειράς.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκαν οι προκλήσεις, οι επιλογές και οι μελλοντικές προοπτικές του Στρατού Ξηράς μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Αντιστράτηγος Κωστίδης απηύθυνε κάλεσμα προς τους αυριανούς επιτελείς, ενόψει και της επικείμενης αποφοίτησής τους, να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εφόδια, τις εξειδικευμένες γνώσεις και την πολύτιμη εμπειρία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της δυναμικής τους φοίτησης στο κοινό διακλαδικό περιβάλλον της σχολής.